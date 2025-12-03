خبرگزاری کار ایران
تاریخ دقیق روز بیمه در تقویم سال ۱۴۰۴ چه روزی است؟

تاریخ دقیق روز بیمه در تقویم شمسی برابر است با :

روز پنجشنبه ۱۳ آذر سال ۱۴۰۴

۱۳ / ۹ / ۱۴۰۴

تاریخ دقیق روز بیمه در تقویم قمری برابر است با :

روز سه شنبه ۱۳ جمادی الثانی سال ۱۴۴۷

۱۳ / ۶ / ۱۴۴۷

تاریخ دقیق روز بیمه در تقویم میلادی برابر است با :

روز پنجشنبه ۴ دسامبر سال ۲۰۲۵

۴ – ۱۲ – ۲۰۲۵

 

۱۳ آذر روز بیمه است، روزی که به مناسبت تشکیل شرکت های بیمه در تقویم ثبت شده است. واژه بیمه، در لغت به اطمینان، ضمانت، حفظ و نگهداری در برابر حوادث و خطرات معنا شده و در اصطلاح، ضمانت مخصوصی است از جان یا مال که در تمدن جدید رواج یافته است.

بیمه (Insurance) سازوکاری است که طی آن یک بیمه‌گر، بنا به ملاحظاتی تعهد می‌کند که زیان احتمالی یک بیمه‌گذار را در صورت وقوع یک حادثه در یک دوره زمانی خاص، جبران نماید و یا خدمات مشخصی را به وی ارائه دهد. بنابراین، بیمه یکی از روشهای مقابله با ریسک است.

