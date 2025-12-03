خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در زمان آنفلوآنزا چه بخوریم، چه نخوریم؟

در زمان آنفلوآنزا چه بخوریم، چه نخوریم؟
کد خبر : 1722239
لینک کوتاه کپی شد.

در دوران ابتلا به آنفلوآنزا، تغذیه صحیح نقش مهمی در کاهش علائم و تسریع روند درمان دارد. تب، تعریق و کاهش اشتها ممکن است بدن را دچار کم‌آبی و ضعف کند. بنابراین نوشیدن مایعاتی مانند آب، سوپ‌های رقیق، دمنوش‌های گیاهی و آبمیوه طبیعی بدون شکر توصیه می‌شود.

غذاهای سبک و مغذی مانند سوپ مرغ، آبگوشت و سبزیجات پخته، به همراه مواد غذایی تقویت‌کننده سیستم ایمنی همچون سیر، سبزیجات برگ‌سبز، ماست پروبیوتیک، مرکبات، کیوی و جو دوسر در بهبود بیماری مؤثر هستند.

ادویه‌هایی مثل زنجبیل و زردچوبه نیز به کاهش التهاب کمک می‌کنند.

در مقابل، مصرف غذاهای چرب، سرخ‌کردنی، نوشابه، شیرینی و خوراکی‌های صنعتی می‌تواند وضعیت بیمار را بدتر کند.

همچنین مصرف منظم ویتامین C، D، آهن، روی و پروبیوتیک‌ها نقش مهمی در پیشگیری از آنفلوآنزا دارد.

منبع خبرگزاری دانشجو
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی