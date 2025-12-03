در زمان آنفلوآنزا چه بخوریم، چه نخوریم؟
در دوران ابتلا به آنفلوآنزا، تغذیه صحیح نقش مهمی در کاهش علائم و تسریع روند درمان دارد. تب، تعریق و کاهش اشتها ممکن است بدن را دچار کمآبی و ضعف کند. بنابراین نوشیدن مایعاتی مانند آب، سوپهای رقیق، دمنوشهای گیاهی و آبمیوه طبیعی بدون شکر توصیه میشود.
غذاهای سبک و مغذی مانند سوپ مرغ، آبگوشت و سبزیجات پخته، به همراه مواد غذایی تقویتکننده سیستم ایمنی همچون سیر، سبزیجات برگسبز، ماست پروبیوتیک، مرکبات، کیوی و جو دوسر در بهبود بیماری مؤثر هستند.
ادویههایی مثل زنجبیل و زردچوبه نیز به کاهش التهاب کمک میکنند.
در مقابل، مصرف غذاهای چرب، سرخکردنی، نوشابه، شیرینی و خوراکیهای صنعتی میتواند وضعیت بیمار را بدتر کند.
همچنین مصرف منظم ویتامین C، D، آهن، روی و پروبیوتیکها نقش مهمی در پیشگیری از آنفلوآنزا دارد.