قیمت دلار و یورو امروز چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۴ + جدول

کد خبر : 1722192
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز چهارشنبه ۱۲ آذر را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:چهارشنبه ۱۲ آذر

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

736,935

دلار (بازار آزاد)

1,194,400

یورو (صرافی بانک ملی)

856,511

یورو (بازار آزاد)

1,377,700

درهم امارات

323,320

پوند انگلیس

1,566,000

لیر ترکیه

28,000

فرانک سوئیس

1,475,500

یوان چین

167,900

ین ژاپن

762,090

وون کره جنوبی

806

دلار کانادا

848,400

دلار استرالیا

778,300

دلار نیوزیلند

679,900

دلار سنگاپور

913,900

روپیه هند

13,200

روپیه پاکستان

4,221

دینار عراق

924

پوند سوریه

107

افغانی

17,940

کرون دانمارک

184,300

کرون سوئد

125,700

کرون نروژ

117,000

ریال عربستان

316,600

ریال قطر

336,600

ریال عمان

3,083,200

دینار کویت

3,872,900

دینار بحرین

3,148,700

رینگیت مالزی

287,400

بات تایلند

37,040

دلار هنگ کنگ

152,500

روبل روسیه

15,590

منات آذربایجان

698,300

درام ارمنستان

3,110

لاری گرجستان

440,900

سوم قرقیزستان

13,570

سامانی تاجیکستان

129,000

منات ترکمنستان

340,300
انتهای پیام/
