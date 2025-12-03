قیمت سکه پارسیان امروز چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۴ + جدول
قیمت سکه پارسیان امروز چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۴ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلیگرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.
|
بروزرسانی:چهارشنبه ۱۲ آذر
|
سکه پارسیان (سوت)
|
قیمت (ریال)
|
سکه پارسیان ۰/۱۰۰
|
14,050,000
|
سکه پارسیان ۰/۲۰۰
|
26,300,000
|
سکه پارسیان ۰/۳۰۰
|
38,500,000
|
سکه پارسیان ۰/۴۰۰
|
50,800,000
|
سکه پارسیان ۰/۵۰۰
|
63,000,000
|
سکه پارسیان ۰/۶۰۰
|
75,250,000
|
سکه پارسیان ۰/۷۰۰
|
87,500,000
|
سکه پارسیان ۰/۸۰۰
|
99,700,000
|
سکه پارسیان ۰/۹۰۰
|
111,950,000
|
سکه پارسیان ۱/۰۰۰
|
124,900,000
|
سکه پارسیان ۱/۱۰۰
|
137,100,000
|
سکه پارسیان ۱/۲۰۰
|
149,350,000
|
سکه پارسیان ۱/۳۰۰
|
161,550,000
|
سکه پارسیان ۱/۴۰۰
|
173,800,000
|
سکه پارسیان ۱/۵۰۰
|
186,050,000