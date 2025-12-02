خبرگزاری کار ایران
جنجال تصویر بشار اسد به همراه دختری جوان در مسکو!

جنجال تصویر بشار اسد به همراه دختری جوان در مسکو!
انتشار تصویری از بشار اسد به همراه دختری جوان در میدان سرخ مسکو جنجال برانگیز شد.

به تازگی انتشار تصویری از بشار اسد، رئیس جمهور سابق سوریه در حالی که دستان یک دختر جوان را در دست دارد و در وسط میدان سرخ مسکو در حال قدم زدن است، جنجال فراوانی را به پا کرده است. این جنجال‌ها پس از آن است که هزاران نسخه از این تصویر در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و افراد در خصوص حقیقت و واقعیت این تصویر پرس و جو کردند. 

کاربران شبکه‌های اجتماعی با انتشار این تصاویر عبارتهایی نظیر «نخستین حضور بشار اسد در مسکو» و «تصویری از بشار اسد در مسکو» را در خصوص آن بکار بردند. 

اما به نوشته پایگاه الیوم السابع، با اندکی بررسی و دقت مشخص شد عبارت «MindVideoAI» در گوشه این تصویر نقش بسته که اشاره به سایتی دارد که مخصوص تولید ویدئو و تصاویر به وسیله هوش مصنوعی است. 

جنجال تصویر بشار اسد به همراه دختری جوان در مسکو!

طبق این گزارش با وجود آنکه کرملین از دسامبر ۲۰۲۴ به بشار اسد پناهندگی داده است، اما هنوز هیچ تصویر رسمی تأیید شده‌ای از حضور بشار اسد در مسکو تا الان منتشر نشده است. 

گفتنی است در تاریخ هشتم دسامبر سال ۲۰۲۴ و پس از پیشروی گسترده نیروهای مخالف در سوریه، گروه‌های مخالف از ورود خود به دمشق، پایتخت این کشور و سپس در دست گرفتن کنترل این شهر خبر دادند؛ مسأله‌ای که به سقوط حکومت بشار اسد منجر شد.

 

