جنجال تصویر بشار اسد به همراه دختری جوان در مسکو!

به تازگی انتشار تصویری از بشار اسد، رئیس جمهور سابق سوریه در حالی که دستان یک دختر جوان را در دست دارد و در وسط میدان سرخ مسکو در حال قدم زدن است، جنجال فراوانی را به پا کرده است. این جنجال‌ها پس از آن است که هزاران نسخه از این تصویر در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و افراد در خصوص حقیقت و واقعیت این تصویر پرس و جو کردند.

کاربران شبکه‌های اجتماعی با انتشار این تصاویر عبارتهایی نظیر «نخستین حضور بشار اسد در مسکو» و «تصویری از بشار اسد در مسکو» را در خصوص آن بکار بردند.

اما به نوشته پایگاه الیوم السابع، با اندکی بررسی و دقت مشخص شد عبارت «MindVideoAI» در گوشه این تصویر نقش بسته که اشاره به سایتی دارد که مخصوص تولید ویدئو و تصاویر به وسیله هوش مصنوعی است.