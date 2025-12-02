رئیس بخش هوش مصنوعی اپل استعفا میدهد
اپل روز دوشنبه اعلام کرد که رئیس تیم هوش مصنوعی به دلیل عقبماندگی این غول فناوری آمریکایی در ادغام هوش مصنوعی مولد در محصولاتش، کنارهگیری میکند.
جان جیاناندرا تا زمان بازنشستگی برنامهریزیشدهاش در اوایل سال ۲۰۲۶ به عنوان مشاور باقی خواهد ماند.
تیم کوک، مدیرعامل اپل، در بیانیهای گفت: "ما از نقشی که جان در ساخت و پیشرفت کار ما در هوش مصنوعی ایفا کرده است، سپاسگزاریم."
این غول فناوری همچنین از انتصاب آمار سوبرامانیا به عنوان معاون رئیس بخش هوش مصنوعی خود خبر داد.
اپل در رقابت هوش مصنوعی تحت فشار است و باید ثابت کند که از رقبای خود گوگل، مایکروسافت، OpenAI و دیگران که مدلهای پیچیدهتری ارائه میدهند، عقب نمانده است.
در ابتدای سال، این شرکت کالیفرنیایی انتشار نسخه بهبود یافته دستیار صوتی خود، "سیری"، را به تعویق انداخت و قول داد که آن را تا سال ۲۰۲۶ ارائه دهد.
تیم کوک اظهار داشت هوش مصنوعی "در قلب استراتژی اپل" قرار دارد و آمار سوبرامانیا "تخصص فوقالعاده" خود را در این زمینه به کار خواهد گرفت.