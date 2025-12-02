درگیری مسلحانه در میدان ۱۶ نارمک

در راستای اجرای طرح «امنیت محله محور» و به دنبال وقوع یک درگیری که طی آن یک شهروند در میدان ۱۶ نارمک با چاقو مورد حمله قرار گرفت، پرونده‌ای ویژه با عنوان «شرارت» در پایگاه چهارم پلیس امنیت تهران بزرگ تشکیل شد.

بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده، پس از انجام تحقیقات گسترده و بررسی‌های میدانی، هویت دو نفر از متهمان این حادثه مشخص شد. این افراد که پس از اقدام به این عمل از محل متواری شده بودند، با استفاده از تکنیک‌های پلیسی شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شدند.

گزارش‌ها حاکی از آن است که متهمان پس از دستگیری و با دستور مراجع قضایی روانه زندان شده‌اند. در جریان تحقیقات، این افراد علت اقدام خود را «ارعاب» یکی از ساکنان میدان ۱۶ نارمک اعلام کردند که ناشی از اختلافات شخصی بوده است.

آسیب به شهروندان در محل حادثه

پلیس همچنین اعلام کرده است که در این واقعه، سایر افراد حاضر در محل نیز دچار آسیب شدند.

تداوم طرح‌های امنیتی در محلات

معاون اجتماعی پلیس امنیت تهران بزرگ با قاطعیت اعلام کرد که اجرای طرح‌های ارتقای امنیت در مناطق مختلف شهر با جدیت بیشتری ادامه خواهد داشت.