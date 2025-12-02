تهران فردا دورکار میشود؟
با توجه به کاهش غلظت آلایندهها، نبودِ اعلام هشدار جدی از سوی دستگاههای تخصصی و عدم تشکیل جلسه اضطرار، احتمال دورکاری تهران برای فردا بسیار پایین ارزیابی میشود.
در حالی که از ابتدای پاییز، دورکاری های پراکنده ناشی از آلودگی هوا در تهران و چند شهر پیرامونی، روال معمول این فصل شده بود، امروز بار دیگر پرسش تکراری بسیاری از شهروندان این است: «آیا تهران فردا تعطیل میشود؟»
تا این لحظه هیچ خبری از تشکیل جلسه کارگروه اضطرار آلودگی هوا تشکیل نیست و هیچیک از دستگاههای مرتبط از استانداری تهران تا ادارهکل محیطزیست و آموزشوپرورش اطلاعیهای درباره برگزاری این کارگروه صادر نکردهاند.
از سویی دیگر بر اساس دادههای پایش لحظهای کیفیت هوا، شاخص آلودگی در اغلب ایستگاههای شهر نسبت به روزهای گذشته کاهش محسوسی داشته و در محدوده «قابلقبول» نوسان میکند؛ وضعیتی که معمولاً برای اعمال مداخلات گسترده کافی تلقی نمیشود.
یک کارشناس محیطزیست نیز در گفتوگو با خبرنگار مهر اشاره کرد: کاهش نسبی آلایندهها و ورود یک سامانه ضعیف جوی احتمال تصمیمات فوری را کم میکند.
در روزهای پیشین، تصمیمگیری درباره دورکاری ها معمولاً پس از جلسات فوقالعاده کارگروه اضطرار و با استناد به پیشبینیهای هواشناسی، بار آلودگی و شرایط پایداری جو انجام میشد. اما نبودِ چنین جلسهای تا این لحظه، این احتمال را تقویت میکند که ادارات، مدارس و دانشگاهها فردا طبق روال معمول فعال باشند.
در مجموع، با توجه به کاهش غلظت آلایندهها، نبودِ اعلام هشدار جدی از سوی دستگاههای تخصصی و عدم تشکیل جلسه اضطرار، احتمال دورکاری تهران برای فردا بسیار پایین ارزیابی میشود و بهبیان دیگر اگر روند فعلی ادامه یابد، تهران فردا دورکار نخواهد بود.