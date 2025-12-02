می شود آقازاده بود و محبوب مردم شد
امیراحمد موسوی، پسر 16ساله نماینده لردگان در مجلس شورای اسلامی است که تا پیش از حادثه مرگباری که چند روز پیش برایش رخ داد، هیچکس حتی همکارانش خبر نداشتند که او پسر نماینده مجلس و رئیس پلیس پیشین شهرکرد است.
شامگاه سوم آذرماه بود که امیراحمد پس از پایان کارش در رستوران همراه دوستش راهی پمپبنزین شد که باک موتورش را پر کند. پس از بنزین زدن، مسافت کوتاهی را طی کرده بود که ناگهان ایجاد جرقهای در موتورش باعث آتشسوزی و وی نیز دچار حریق شد.
این نوجوان 16ساله آن شب به بیمارستان منتقل شد اما 4روز بعد بهدلیل سوختگی 95درصدی، جان خود را از دست داد و پیکرش در زادگاهش در روستای بیدله در شهرستان لردگان در میان سیل انبوه جمعیت تشییع و به خاک سپرده شد.
پس از مرگ امیراحمد، نام وی سر زبانها افتاد. اینکه پسر نوجوان یک نماینده مجلس، بدون کمک گرفتن از جایگاه پدرش تصمیم گرفته بود روی پای خودش بایستد و حتی به همکارانش هم نگفته بود که پدرش نماینده مجلس است، خیلیها را شوکه کرده بود.
یکی از اقوام او میگوید: شبی که این حادثه رخ داد و امیراحمد به بیمارستان مطهری منتقل شد، پدرش از یکسو و صاحبکارش از سوی دیگر راهی آنجا شدند و آن زمان بود که صاحب رستوران متوجه شد، پسری که تا آن زمان برایش بهعنوان پیک موتوری کار میکرده، پسر یک نماینده مجلس است. وی افزود: امیر احمد، کلاس دهم بود و بعد از مدرسه برای تامین هزینههای خود سر کار میرفت و هیچ وقت از موقعیت پدرش بهعنوان نماینده مجلس استفاده نکرد، چراکه پدر امیر احمد همیشه به او میگفت «هرجا که میروی خود را جدای از دیگران ندان و نگو که پدرت نماینده مجلس است».
علی موسوی، عموی امیراحمد نیز میگوید: امیراحمد در خانوادهای بزرگ شده بود که خودش را استثنا نمیدانست. در روزهای گذشته ویدئویی از مراسم خاکسپاری امیراحمد در شبکههای اجتماعی پربازدید شده است. جایی که روحالله موسوی، (پدر امیراحمد) میگوید: «خدا را شاهد میگیرم که حتی یکبار هم برای اعضای خانوادهام با کسی تماس نگرفتم. وقتی میدیدم نمیتوانم برای بقیه جوانها کاری انجام دهم.»