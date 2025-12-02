خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

انتشار اولین همکاری مشترک همایون شجریان و دخترش + دانلود آهنگ

انتشار اولین همکاری مشترک همایون شجریان و دخترش + دانلود آهنگ
کد خبر : 1721760
لینک کوتاه کپی شد.

همایون شجریان با همکاری یاسمین شجریان، قطعه «باور کن» را با شعری از سعدی و آهنگسازی آرش گوران منتشر کرد و نسل سوم موسیقی خانواده شجریان را وارد عرصه هنری کرد.

همایون شجریان اثر تازه‌ای را با عنوان «باور کن» و با همکاری دخترش یاسمین منتشر کرده است.

ترکیبی از شعر سعدی و موسیقی آرش گوران

این قطعه برگرفته از شعری از استاد سخن، سعدی، و با آهنگسازی آرش گوران تهیه شده است. نوازندگی این اثر را پدرام فریوسفی، مهرداد عالمی و آرش گوران بر عهده داشته‌اند و کار ضبط آن در استودیو صبا انجام شده است. همچنین، مراحل میکس و مسترینگ این قطعه توسط کاوه عابدین انجام گرفته است.

هدیه‌ای از نسل‌های مختلف موسیقی

همایون شجریان درباره این اثر در یادداشتی نوشت: «قطعه «باور کن» اولین همکاری مشترک من و یاسمین عزیزم است. این اثر را با عشق و احترام به همه پدر و دختران ایران زمین و جهان تقدیم می‌کنیم. این قطعه پیوندی میان سه نسل است؛ از شعر ماندگار سعدی، به صدای امروز ما و نسلی که یاسمین نماینده آن است.»

ادامه مسیر موسیقی خانواده شجریان

این همکاری یادآوری خاطرات همخوانی مژگان شجریان و همایون با استاد محمدرضا شجریان است. اکنون نسل سوم این خاندان هنری، یاسمین، با پدرش همصدا شده و مسیری را که خانواده شجریان‌ها بر آن گام نهاده‌اند، ادامه می‌دهد.

 

منبع رکنا
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی