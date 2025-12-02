انتشار اولین همکاری مشترک همایون شجریان و دخترش + دانلود آهنگ

همایون شجریان اثر تازه‌ای را با عنوان «باور کن» و با همکاری دخترش یاسمین منتشر کرده است.

ترکیبی از شعر سعدی و موسیقی آرش گوران

این قطعه برگرفته از شعری از استاد سخن، سعدی، و با آهنگسازی آرش گوران تهیه شده است. نوازندگی این اثر را پدرام فریوسفی، مهرداد عالمی و آرش گوران بر عهده داشته‌اند و کار ضبط آن در استودیو صبا انجام شده است. همچنین، مراحل میکس و مسترینگ این قطعه توسط کاوه عابدین انجام گرفته است.

هدیه‌ای از نسل‌های مختلف موسیقی

همایون شجریان درباره این اثر در یادداشتی نوشت: «قطعه «باور کن» اولین همکاری مشترک من و یاسمین عزیزم است. این اثر را با عشق و احترام به همه پدر و دختران ایران زمین و جهان تقدیم می‌کنیم. این قطعه پیوندی میان سه نسل است؛ از شعر ماندگار سعدی، به صدای امروز ما و نسلی که یاسمین نماینده آن است.»

ادامه مسیر موسیقی خانواده شجریان

این همکاری یادآوری خاطرات همخوانی مژگان شجریان و همایون با استاد محمدرضا شجریان است. اکنون نسل سوم این خاندان هنری، یاسمین، با پدرش همصدا شده و مسیری را که خانواده شجریان‌ها بر آن گام نهاده‌اند، ادامه می‌دهد.

