پیش بینی قیمت دلار و طلا تا پایان امسال ؛ دلار 135 هزار تومانی و طلای 13.5 میلیونی
کارشناس بازارهای مالی به تحلیل وضعیت بازار طلای داخلی پرداخته و قیمت طلا در پایان سال 1404 را پیشبینی کرده است.
بازار طلای ایران این روزها تحت تاثیر جهش قیمت دلار، رشد ارزش اونس جهانی طلا و تقویت چشمانداز تورمی قرار گرفته است. در چنین شرایطی طلا و سکه به پناهگاهی برای حفظ ارزش داراییهای تبدیل شده و موج تقاضا رکوردهای تارهای را در مسیر قیمت طلا و سکه قرار داده است. اما قیمت طلا قرار است تا چه قیمتی رشد کند و تا پایان امسال در کدام قله قیمتی قرار خواهد گرفت؟ آراد پورکار، کارشناس بازارهای مالی به تحلیل وضعیت بازار طلای داخلی پرداخته و قیمت طلا در پایان سال 1404 را پیشبینی کرده است.
بازار طلای ایران این روزها به یکی از پیچیدهترین و نوسانیترین بازارهای اقتصادی کشور تبدیل شده است. قیمت طلا در داخل تحت تاثیر مستقیم نوسانات شدید قیمت دلار قرار دارد. در شرایطی که تورم همچنان بالاست و سرمایهگذاران به دنبال حفظ ارزش داراییهای خود هستند، بازار طلا بار دیگر به یکی از پناهگاههای امن تبدیل شده است.
در کنار تغییرات قیمت جهانی طلا، مشکلاتی مانند رشد نقدینگی و افزایش هزینههای تولید، بهویژه در بازار داخلی، سبب شدهاند که قیمت هر گرم طلا در سطوح بالایی قرار گیرد. در این میان، تقاضا برای خرید طلا همچنان بالاست، اما وضعیت ناپایدار ارز و پیشبینی ناپذیری قیمتها، بسیاری از خریداران را در تصمیمگیری برای خرید طلا مردد کرده است.
دلار تا پایان سال در محدوده ۱۲۵ تا ۱۳۰ هزار تومان قرار میگیرد
در این راستا، آراد پورکار کارشناس بازارهای مالی در گفتوگو با تجارت نیوز بیان کرد: «با توجه به مفروضات و دادههای منتشرشده از سوی بانک مرکزی، از جمله نرخ تورم نقطهبهنقطه و ماهانه و همچنین روند فعلی رشد نقدینگی، پیشبینی میشود که قیمت دلار در افق زمانی سال جاری، در محدوده 125 تا 130 هزار تومان قرار گیرد.»
دلار در صورت اصلاح تا سطح 110 هزار تومانی افت میکند
پورکار افزود: «در صورت وقوع اصلاح قیمتی در این محدوده، احتمال بازگشت دلار به سطوحی در حدود 110 هزار تومان وجود خواهد داشت. این اصلاح میتواند بر قیمت طلا تاثیرگذار باشد.»
اونس طلا با مقاومت سنگین 4,250 دلار و 4,350 دلار مواجه است
این کارشناس بازارهای مالی در خصوص وضعیت طلای جهانی نیز اظهار داشت: «در حال حاضر، قیمت هر اونس طلا با دو مقاومت مهم روبهروست: اولین مقاومت سنگین در سطح 4,250 دلار که بازار در حال حاضر با آن دست و پنجه نرم میکند و مقاومت بعدی در سطح 4,350 دلار قرار دارد.»
افق قیمتی هر گرم طلا در محدوده 13 تا 13 میلیون و 500 هزار تومان است
پورکار در ادامه آینده پیش روی بازار داخلی طلا را تحلیل کرد و گفت: «با ترکیب اثر قیمت اونس جهانی و قیمت دلار، افق قیمتی هر گرم طلا در محدوده 13 تا 13 میلیون و 500 هزار تومان است.»
حمایت مستحکم طلا در صورت اصلاح، منطقه 11 میلیون و 500 هزار تومان است
او در پایان نتیجهگیری کرد: «در صورت وقوع اصلاح کلی بازار، به نظر میرسد که محدوده 11 میلیون و 500 هزار تومان میتواند بهعنوان یک حوزه حمایتی قدرتمند عمل کند که با توجه به شرایط کنونی و پیشفرضهای بانک مرکزی، از استحکام کافی برخوردار است.»