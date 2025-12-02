درخواست از تهرانیها برای اهدای خون
مدیرکل انتقال خون استان تهران با ابراز نگرانی از ادامه روند کاهش مراجعه برای اهدای خون در پی آلودگی هوا و دورکاری ادارات، گفت: کاهش میزان مراجعه برای اهدای خون، نگرانکننده است و میتواند ذخایر خون را تحت تاثیر قرار دهد.
دکتر محمدرضا مهدیزاده با بیان اینکه روند کاهش میزان مراجع برای اهدای خون از حدود دو هفته گذشته آغاز شده، اظهار کرد: استمرار آلودگی هوا و دورکار شدن ادارات سبب شده که روند کاهش مراجع برای اهدای خون ادامه داشته باشد.
او با بیان اینکه «تیمهای سیار» بخشی از خونهای اهدایی را دریافت میکردند، گفت: شرایط کنونی به نحوی است که امکان حضور تیمهای سیار در ادارات به دلیل دورکاری وجود ندارد. همچنین اگر امکان حضور تیم سیار در یک مجموعه یا سازمان وجود داشته باشد به دلیل اینکه فقط یک سوم نیروها در محل کار حضور دارند با تعداد کم داوطلبان اهدای خون مواجه هستیم.
مدیرکل انتقال خون استان تهران تصریح کرد: ادامه روند کاهش مراجعه، موضوعی نگرانکننده برای ذخایر خونی به حساب میآید. اداره انتقال خون استان تهران، نیاز خون و فرآوردههای خونی ۱۸۰ بیمارستان را به صورت روزانه تامین میکند.
مهدیزاده با ابراز نگرانی درباره روند مراجعه برای اهدای خون گفت: بر اساس اخبار هواشناسی، روزهای پایانی هفته بارانی است و بارش باران نیز در میزان مراجعه اثر میگذارد. این در حالی است که نیاز به خون یک نیاز همیشگی است و به یک روز و شرایط آبوهوایی خاص محدود نمیشود.
او درباره اهدای خون در روزهای آلوده گفت: این روزها، گفته میشود که فقط به منظور انجام کارهای ضروری از منزل خارج شوید. من از مردم درخواست میکنم که اهدای خون را یک امر ضروری قلمداد کنند. سازمان اهدای خون از مردم به ویژه زنان و جوانان میخواهد که مانند همیشه در کنار سازمان انتقال خون حضور داشته باشند و یاریگر بیماران نیازمند خون باشند.
مدیرکل انتقال خون استان تهران ادامه داد: شهروندان تهرانی با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی اداره انتقال خون استان تهران میتوانند از چگونگی فعالیت پایگاههای اهدای خون مطلع شوند. بازهم تاکید میکنم که روند کاهش مراجعه ادامه دارد و استمرار این موضوع میتواند در زمینه تامین خون و فرآوردههای خونی نگرانکننده باشد.
او خطاب به شهروندان تهرانی گفت: من از شهروندان تهرانی درخواست میکنم که اهدای خون را به صورت خانوادگی تجربه کنند و طعم نجات جان بیماران نیازمند را به صورت خانوادگی بچشند.
مهدیزاده گفت: انتقال خون استان تهران به ۱۵۰۰ واحد خون در هر روز نیاز دارد تا پاسخگوی نیاز مراکز درمانی باشد. در حال حاضر، میزان اهدای خون حدود ۱۱۰۰ تا ۱۲۰۰ واحد در روز است. هنگامی که میان نیاز روزانه و اهدا اختلاف وجود دارد، میزان ذخایر خونی تحت تاثیر قرار میگیرد. اگر روند کاهش مراجعه ادامه داشته باشد در هفتههای آینده میتواند موضوعی نگرانکننده باشد.
او توضیح داد: امیدوارم که مردم نگرانی سازمان انتقال خون را درک کنند و با حضور در پایگاههای انتقال خون مانند همیشه در کنار سازمان حضور داشته باشند و یاریگر بیماران باشند.