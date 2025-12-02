خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
قیمت دلار و یورو امروز سه شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۴ + جدول

قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز سه شنبه ۱۱ آذر را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:سه شنبه ۱۱ آذر

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

737,484

دلار (بازار آزاد)

1,119,070

یورو (صرافی بانک ملی)

855,874

یورو (بازار آزاد)

1,383,300

درهم امارات

324,060

پوند انگلیس

1,573,700

لیر ترکیه

28,100

فرانک سوئیس

1,482,000

یوان چین

168,200

ین ژاپن

766,350

وون کره جنوبی

806

دلار کانادا

851,100

دلار استرالیا

779,400

دلار نیوزیلند

682,200

دلار سنگاپور

918,300

روپیه هند

13,280

روپیه پاکستان

4,233

دینار عراق

926

پوند سوریه

107

افغانی

18,030

کرون دانمارک

185,100

کرون سوئد

126,100

کرون نروژ

117,600

ریال عربستان

317,390

ریال قطر

337,600

ریال عمان

3,090,400

دینار کویت

3,884,400

دینار بحرین

3,156,000

رینگیت مالزی

288,300

بات تایلند

37,120

دلار هنگ کنگ

152,800

روبل روسیه

15,330

منات آذربایجان

699,900

درام ارمنستان

3,120

لاری گرجستان

441,800

سوم قرقیزستان

13,610

سامانی تاجیکستان

129,400

منات ترکمنستان

340,100
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
