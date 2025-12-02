قیمت سکه پارسیان امروز سه شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۴ + جدول
قیمت سکه پارسیان امروز سه شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۴ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلیگرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.
|
بروزرسانی:سه شنبه ۱۱ آذر
|
سکه پارسیان (سوت)
|
قیمت (ریال)
|
سکه پارسیان ۰/۱۰۰
|
14,150,000
|
سکه پارسیان ۰/۲۰۰
|
26,500,000
|
سکه پارسیان ۰/۳۰۰
|
38,850,000
|
سکه پارسیان ۰/۴۰۰
|
51,200,000
|
سکه پارسیان ۰/۵۰۰
|
63,550,000
|
سکه پارسیان ۰/۶۰۰
|
75,900,000
|
سکه پارسیان ۰/۷۰۰
|
88,250,000
|
سکه پارسیان ۰/۸۰۰
|
100,600,000
|
سکه پارسیان ۰/۹۰۰
|
112,950,000
|
سکه پارسیان ۱/۰۰۰
|
126,000,000
|
سکه پارسیان ۱/۱۰۰
|
138,350,000
|
سکه پارسیان ۱/۲۰۰
|
150,700,000
|
سکه پارسیان ۱/۳۰۰
|
163,050,000
|
سکه پارسیان ۱/۴۰۰
|
175,400,000
|
سکه پارسیان ۱/۵۰۰
|
187,750,000