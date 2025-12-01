طالب زاده: مجری تلویزیون اولین عشقم بود + فیلم

حمید طالب‌زاده ، خواننده مشهور موسیقی پاپ، در گفتگویی تازه از ماجرای عشق اولش پرده برداشت؛ اعترافی که تاکنون هیچ‌کس از آن خبر نداشت! این خواننده که با آهنگ پرطرفدار «همه چی آرومه» به شهرت رسید، با صراحت از علاقه‌ای قدیمی سخن گفت و ناگفته‌هایی جذاب را به مخاطبان خود ارائه کرد. ، خواننده مشهور موسیقی پاپ، در گفتگویی تازه از ماجرای عشق اولش پرده برداشت؛ اعترافی که تاکنون هیچ‌کس از آن خبر نداشت! این خواننده که با آهنگ پرطرفدار «همه چی آرومه» به شهرت رسید، با صراحت از علاقه‌ای قدیمی سخن گفت و ناگفته‌هایی جذاب را به مخاطبان خود ارائه کرد. عشق به الهه رضایی؛ چیزی که همسرم نمی‌داند!

در یک گفتگوی بی‌پرده، حمید طالب‌زاده آشکار کرد که زمانی عاشق الهه رضایی بوده است؛ مجری محبوب دوران کودکی‌اش! او با صداقت تمام گفت: «از کودکی به برنامه‌های الهه رضایی علاقه داشتم و این علاقه تا جایی پیش رفت که احساسات خاصی نسبت به او پیدا کردم. اما این راز را تا امروز با کسی در میان نگذاشته بودم، حتی با همسرم!» اعترافی که بسیاری از طرفدارانش را غافلگیر کرده است.

شهرت با «همه چی آرومه»

حمید طالب‌زاده که در ۲۰ فروردین ۱۳۵۵ در تهران به دنیا آمده است، از شناخته‌شده‌ترین خوانندگان ایرانی مقیم آمریکا به شمار می‌آید. او دو آلبوم رسمی منتشر کرده و از همان سال‌های ابتدایی فعالیتش توانسته توجه علاقه‌مندان موسیقی پاپ را جلب کند. اما بدون شک تک‌آهنگ «همه چی آرومه» با آهنگسازی میلاد باران نقطه اوج دوران کاری او بوده است. این آهنگ همچنان یکی از آثار خاطره‌انگیز موسیقی پاپ ایران محسوب می‌شود.

روابط خانوادگی و زندگی شخصی

علاوه بر شهرت هنری، حمید طالب‌زاده همچنین برادر عماد طالب‌زاده است که او نیز در حوزه موسیقی پاپ فعالیت دارد. این ماجرای خانوادگی برای بسیاری از طرفداران جذابیت دارد؛ چراکه هر دو برادر در یک سبک هنری موفقیت‌های خاص خود را داشته‌اند. اما به نظر می‌رسد جنبه‌های شخصی زندگی حمید، همچنان موضوعی پر رمز و راز باشد؛ موضوع‌هایی همچون اعتراف اخیرش درباره اولین عشق که قطعاً بحث‌های زیادی در شبکه‌های اجتماعی به راه انداخته است.

منبع رکنا

انتهای پیام/