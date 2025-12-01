خبرگزاری کار ایران
قیمت کله‌پاچه هم سر به فلک کشید!

افزایش چشمگیر قیمت کله‌پاچه؛ رئیس اتحادیه طباخان تهران از رشد ۴۱ درصدی قیمت این غذای سنتی خبر داد و قیمت هر دست کله‌پاچه مرغوب را حدود ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان اعلام کرد.

بازار کله‌پاچه و طباخی‌ها در تهران این روزها با کاهش فروش و افزایش هزینه‌ها مواجه است و همین وضعیت صنف طباخی‌ها را تحت فشار جدی قرار داده است.

عبدالرضا احمدیان‌فر، رئیس اتحادیه طباخان تهران،  درباره قیمت‌ها گفت: «پارسال هر دست کله‌پاچه مرغوب در تهران حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بود، اما اکنون قیمت کله‌پاچه مرغوب به یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده است که افزایش ۴۱ درصدی قیمت‌ها را نشان می‌دهد.»

وی افزود: «گوسفند امروز حدود ۳۶۰ تا ۳۷۰ هزار تومان قیمت دارد و یک دست کله‌پاچه با مخلفات تقریباً پنج کیلو وزن دارد. وقتی هزینه‌های تهیه، کشتار، مالیات و سایر مخارج مغازه را محاسبه می‌کنیم، پس از کسر همه هزینه‌ها، سود طباخان تنها بین ۱۰ تا ۱۵ درصد باقی می‌ماند. این حاشیه سود بسیار پایین باعث شده بسیاری از مغازه‌ها احساس فشار مالی کنند و بعضی نیز به فکر تغییر کاربری مغازه‌های خود بیفتند.»

رئیس اتحادیه طباخان تهران درباره نوسانات ارزی گفت: «ما صنفی هستیم که مواد اولیه آن کاملاً داخلی است و هیچ وارداتی در تامین کالا نقش ندارد، بنابراین نوسانات ارزی و افزایش دلار تاثیری بر قیمت کله‌پاچه ندارد. هزینه‌های ما بیشتر ناشی از قیمت گوشت و هزینه‌های روزمره مغازه‌هاست و نه نوسانات ارزی.»

وی همچنین به تغییر رفتار مشتریان اشاره کرد: «کاهش توان خرید مردم باعث کاهش محسوس فروش مغازه‌ها شده است. حتی مشتریانی که قبلاً هر جمعه یک دست کله‌پاچه خریداری می‌کردند، اکنون مجبورند خرید خود را به یک ماه یا بیشتر محدود کنند.»

وی افزود: «امروزه کله‌پاچه به غذایی لاکچری تبدیل شده است و قشر ضعیف دیگر توان خرید آن را ندارد و تنها در صورت خرید مشترک و به صورت مقدار کم می‌توانند آن را تهیه کنند.»

احمدیان‌فر درباره حمایت دولت گفت: «متاسفانه صنف طباخان تاکنون توجه کافی از سوی دولت دریافت نکرده است. درخواست‌های متعددی برای واردات کله‌پاچه و حتی گوسفند زنده داشته‌ایم تا بتوانیم قیمت‌ها را کنترل کنیم و رونق بیشتری ایجاد شود، اما تاکنون پاسخی دریافت نکرده‌ایم. اگر دولت بتواند واردات را آزاد کند، این اقدام می‌تواند بیش از صد شغل را رونق دهد و مشکلات اقتصادی بسیاری از طباخان را کاهش دهد.

 

