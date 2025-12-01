خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

انتقاد یک روزنامه از جبهه اصلاحات: چرا اینقدر به دولت می تازید؟

انتقاد یک روزنامه از جبهه اصلاحات: چرا اینقدر به دولت می تازید؟
کد خبر : 1721332
لینک کوتاه کپی شد.

دکتر پزشکیان با حمایت آقای خاتمی و قاطبه اصلاح‌طلبان رای اکثریت مردم را به دست آورد و حمایت از او همچنان ضروری است .

روزنامه اعتماد نوشت: چرا برخی سیاسیون بدون توجه به دغدغه‌های اصلی مردم و انواع تهدیدهای درونی و بیرونی به جای سیاست‌ورزی متعهدانه سیاست‌بازی می‌کنند؟ در این میان انتظار بیشتری از جبهه اصلاحات وجود دارد.

مسلما انتقادهای دلسوزانه که ضروری‌اند از مچ‌گیری و تضعیف قابل تفکیک هستند و میهن‌دوستان به ‌شدت مواظبت می‌کنند که سقفی برای عیب‌یابی‌ها و اعلام آنها قائل شوند.

متاسفانه هنوز هستند کسانی که بر سر هر موضوعی خیال زیر و  رو کردن جامعه را در سر می‌پرورانند و به توفانی شدن مطالبات و گسستن شیرازه امور اشتیاق نشان می‌دهند! اگر بپذیریم که با کوچک‌ترین تشنج‌ها این مردم هستند ‌که در ابعاد مختلف آسیب می‌بینند و موقعیت کشور تضعیف می‌شود و ایران‌ستیزان بالاترین استفاده را می‌برند و از همه بدتر امیال مداخله‌جویانه اسراییل و امریکا بیشتر می‌شود نام مستقبلان از تنش کاملا مشخص خواهد شد. 

مسلما هیچ مشکلی در کشور از طریق تعمیق و عملی شدن تضادها برطرف نمی‌شود، هر چند کسانی با نام آزادی و مردم‌گرایی و حتی صیانت از ارزش‌ها و عناوین پرطمطراق نارضایتی‌ها و دوگانگی‌ها را شعله‌ور کنند.

هیچ دولتی بی‌عیب نیست ولی فعلا حمایت همه‌جانبه از قوه مجریه به همراه انتقادهای مشفقانه و محترمانه حیاتی است. تضعیف دولت با قهر و درشتی و عهدشکنی و نادیدن خدماتش نه تنها سیاست‌ورزانه نیست که اخلاقی و  متعهدانه هم نیست. با حمایت هوشمندانه می‌توان نقاط ضعف دولت را کمتر کرد همان‌گونه که  سیاستمدار آینده‌نگر ما جناب آقای خاتمی چنین  می‌کند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی