چرا در غزه آیفون هست اما مردم نان ندارند؟
یک فیلم از غزه در چند روز اخیر جنجال زیادی بهپا کرده است. تصویری از درون یک فروشگاه فروش تلفن همراه منتشر شد که فروشنده در حال تبلیغ جدیدترین آیفون با روکش طلاست. همین موضوع سبب شد که رسانههای اسرائیلی و همچنین برخی رسانههای فضای مجازی عربی شروع به ساخت شایعاتی درباره وضعیت فعلی غزه کردند.
پس از آنکه خردهفروشان موفق شدند جدیدترین گوشی هوشمند اپل را از طریق گذرگاههای مرزی که اخیرا باز شده وارد نوار غزه کنند، دستگاههای جدید آیفون۱۷ ازجمله مدلهای روکش طلا با «قیمتهای گزاف» در نوار غزه به فروش میرسند.
آیفون در غزه چند دلار است؟
قیمت جدیدترین محصول اپل، همچنان بالاست و پس از حدود 2هفته پیش که به حدود ۱۸۰۰۰ شکل (تقریبا ۵۰۰۰ دلار) رسیده بود، به حدود ۱۰۰۰۰ شکل (تقریبا ۲۸۰۰ دلار) رسیده است که عملا میلیونها نفر از مردم غزه توانایی خرید آن را ندارند.
چرا آیفون وارد غزه شد؟
اسرائیلیها اخیرا اجازه ورود آیفونهای روکش طلا به نوار غزه را دادهاند که تلاشی است برای ارسال این پیام به جهان که غزه غرق در تجمل و اسراف است.
تلآویو بعد از آتشبس از ورود تجهیزات و لوازم پزشکی مورد نیاز بیمارستانها و همچنین اکثر اقلام غذایی اساسی جلوگیری کرده است.
آیفونها از کدام مرز وارد شد؟
آتشبس اخیر و بازگشایی گذرگاه کرمشالوم به بازرگانان اجازه داد تا واردات تلفنهای همراه را ازسر بگیرند و منجر به ورود قابل توجه گوشیهای هوشمند به نوار غزه شد.
این مرز در طرف اسرائیلی قرار دارد و تلآویو به جای ورود آرد، نان، چادر و وسایل گرمایشی اجازه ورود لوازم لوکس را میدهد.
از رویای آیفون تا حقایق تلخ غزه
ویرانی و زیر آبرفتن چادرهای آوارگان در غزه.
یک میلیون و 700هزار نفر در غزه آواره و بدون مسکن هستند.
نزدیک به چندصد هزار کودک نیازمند غذا، شیرخشک و لوازم اولیه هستند.
چندصد هزارنفر از بانوان و زنان باردار نیازمند لوازم اولیه بهداشتی و دارو
تورم در غزه از چندهزاردرصد فراتر رفته و کالاهای اساسی بهشدت گران شده.
گرسنگی همراه با تحقیر برنامهریزی شده.
یکی از ترفندهای اخیر صهیونیستها نشاندادن فضای مملو از رفاه در غزه است.
تلآویو قصد دارد با ورود کالای لوکس قشر ثروتمند در غزه را برای خرید تحریک کند.
اسرائیلیها با پخش این تصاویر درصدد هستند نشان دهند که غزه مشکلی ندارد.
تلاش برای تخلیه هرچه بیشتر نقدینگی باقیمانده از شهروندان اهل غزه است.
برخی محافل امنیتی از احتمال جاسوسی یا خرابکاری با ورود آیفونهای جدید خبر میدهند.
سرپوش گذاشتن بر واقعیت فاجعهبار انسانی بهجامانده از جنگ در غزه
چرا قبل از جنگ ورود موبایل آسان نبود؟
بهمدت 2سال در طول جنگ ویرانگر اسرائیل علیه نوار غزه، مقامات اشغالگر از ورود تلفنهای همراه به غزه جلوگیری کردند که منجر به افزایش شدید قیمت آنها شد، بهطوری که قیمت یک تلفن در آن زمان حدود 10برابر قیمت آن در سرزمینهای اشغالی و مناطق مجاور بود ولی بعد از جنگ این موضوع بالعکس شد.
با این حال، آتشبس اخیر و بازگشایی گذرگاه کرمشالوم به بازرگانان اجازه داد تا واردات تلفنهای همراه را ازسر بگیرند و منجر به ورود قابل توجه گوشیهای هوشمند به نوار غزه شد. این امر به کاهش نسبی قیمتها منجر شد، بهطوری که اکنون این گوشیها دو تا سه برابر قیمت اصلی خود فروخته میشوند!
اسرائیل چرا موادمخدر به غزه میفرستد؟
سرویسهای امنیتی غزه چند روز قبل از خنثیکردن تلاش برای قاچاق مقداری قرص مخدر از طریق یک کامیون که وارد این بخش میشد، خبر دادند.
اسرائیل تلاش داشت۲۰۰۰قرص مخدر «روتانا» را به غزه صادر کند که توقیف شد.
اشغالگران از سویی مانع ورود دهها قلم کالای ضروری مانند دارو، چادر، سوخت، قطعات یدکی پزشکی، تجهیزات اشعه ایکس و مواد غذایی اولیه میشوند ولی کالاهای «غیرضروری» مانند نودل، تنقلات و شکلات و عطرهای لوکس اجازه عبور دارند!
تعرفه آیفون کمتر از گوشت و مرغ!
اسرائیلیها در دوره پس از بازگشایی گذرگاه کرمشالوم، برای ورود کامیونهای تلفن همراه آیفون حدود ۲۵۰۰۰۰ شکل (۷۶۰۰۰ دلار) از تجار دریافت میکنند، این عدد برای هماهنگی ورود یک کامیون لباس حدود ۳۵۰ هزار شکل (۱۱۰هزار دلار) و برای یک کامیون مرغ و گوشت حدود ۴۰۰هزار شکل (۱۲۰ هزار دلار) میشود!