قیمت سکه پارسیان امروز دوشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۴ + جدول
قیمت سکه پارسیان امروز دوشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۴ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلیگرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.
|
بروزرسانی:دوشنبه ۱۰ آذر
|
سکه پارسیان (سوت)
|
قیمت (ریال)
|
سکه پارسیان ۰/۱۰۰
|
13,850,000
|
سکه پارسیان ۰/۲۰۰
|
25,850,000
|
سکه پارسیان ۰/۳۰۰
|
37,850,000
|
سکه پارسیان ۰/۴۰۰
|
49,850,000
|
سکه پارسیان ۰/۵۰۰
|
61,850,000
|
سکه پارسیان ۰/۶۰۰
|
73,850,000
|
سکه پارسیان ۰/۷۰۰
|
85,850,000
|
سکه پارسیان ۰/۸۰۰
|
97,850,000
|
سکه پارسیان ۰/۹۰۰
|
109,850,000
|
سکه پارسیان ۱/۰۰۰
|
122,600,000
|
سکه پارسیان ۱/۱۰۰
|
134,600,000
|
سکه پارسیان ۱/۲۰۰
|
146,600,000
|
سکه پارسیان ۱/۳۰۰
|
158,600,000
|
سکه پارسیان ۱/۴۰۰
|
170,600,000
|
سکه پارسیان ۱/۵۰۰
|
182,600,000