عصرایران نوشت:

شرکت مخابرات ایران پیشتر بسته‌های ۶ ماهه و یکساله با تخفیف‌های مختلف روی خطوط فیبرنوری خود ارایه می‌کرد. بسته‌هایی که پیشتر حتی با سرعت‌های بالا ارایه می‌شد اما مدتی است که ابتدا سرعت‌های بالا رو حذف کرد و نهایتا از چند هفته گذشته بسته‌های بلند مدت خود را حذف و فقط بسته‌های ۳ ماهه را در پرتال خود قرار داد.

پیگیری از کارشناسان شرکت مخابرات در خصوص علت این امر به نتیجه‌ای نرسید و اعلام شد که این اقدام بدون توضیحی خاص انجام شده است.

