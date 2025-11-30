خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حذف یواشکی تمام بسته‌های بلند مدت فیبرنوری مخابرات

حذف یواشکی تمام بسته‌های بلند مدت فیبرنوری مخابرات
کد خبر : 1721028
لینک کوتاه کپی شد.

در حالی که این روزها موضوع اینترنت و رفع فیلترینگ داغ شده است شرکت مخابرات در اقدامی بی سر و صدا تمام بسته‌های بلند مدت فیبرنوری خود را حذف کرد.

عصرایران نوشت:

شرکت مخابرات ایران پیشتر بسته‌های ۶ ماهه و یکساله با تخفیف‌های مختلف روی خطوط فیبرنوری خود ارایه می‌کرد. بسته‌هایی که پیشتر حتی با سرعت‌های بالا ارایه می‌شد اما مدتی است که ابتدا سرعت‌های بالا رو حذف کرد و نهایتا از چند هفته گذشته بسته‌های بلند مدت خود را حذف و فقط بسته‌های ۳ ماهه را در پرتال خود قرار داد.

پیگیری از کارشناسان شرکت مخابرات در خصوص علت این امر به نتیجه‌ای نرسید و اعلام شد که این اقدام بدون توضیحی خاص انجام شده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود