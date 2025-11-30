حذف یواشکی تمام بستههای بلند مدت فیبرنوری مخابرات
در حالی که این روزها موضوع اینترنت و رفع فیلترینگ داغ شده است شرکت مخابرات در اقدامی بی سر و صدا تمام بستههای بلند مدت فیبرنوری خود را حذف کرد.
عصرایران نوشت:
شرکت مخابرات ایران پیشتر بستههای ۶ ماهه و یکساله با تخفیفهای مختلف روی خطوط فیبرنوری خود ارایه میکرد. بستههایی که پیشتر حتی با سرعتهای بالا ارایه میشد اما مدتی است که ابتدا سرعتهای بالا رو حذف کرد و نهایتا از چند هفته گذشته بستههای بلند مدت خود را حذف و فقط بستههای ۳ ماهه را در پرتال خود قرار داد.
پیگیری از کارشناسان شرکت مخابرات در خصوص علت این امر به نتیجهای نرسید و اعلام شد که این اقدام بدون توضیحی خاص انجام شده است.