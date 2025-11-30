خبرگزاری کار ایران
برای خرید طلا و سکه صبر کنید

رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر تهران گفت: میزان افزایش قیمت‌ها در بازار داخلی بیش از بازار جهانی است.

هر گرم طلای ۱۸عیار حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار تومان بالاتر از قیمت متناظر با نرخ جهانی معامله می‌شود.

توصیه ما این است که مردم با توجه به وابستگی قیمت‌های داخلی به نرخ ارز و وجود حباب نسبت به بازار جهانی، در زمان التهاب بازار اقدام به معامله نکنند.

هنگامی که نرخ ارز و قیمت اُنس جهانی به ثبات برسند و چند روز از تثبیت قیمت‌ها بگذرد، زمان مناسب‌تری برای انجام خرید و فروش خواهد بود.

 

منبع ایسنا
