ثبت‌نام سهام عدالت آغاز شد

نماینده وزیر اقتصاد از آغاز ثبت‌نام برای متولدین ۱۴۰۱ به بعد خبر داد.

محمدرضا کاظمی اعلام کرد که خانواده‌هایی که فرزندشان از ابتدای سال ۱۴۰۱ به بعد متولد شده‌اند، می‌توانند با مراجعه به درگاه ملی دولت و بخش «جوانی جمعیت» نسبت به ثبت‌نام نوزاد خود اقدام کنند تا این فرزندان مشمول دریافت سهام عدالت شده و از سود سالانه آن بهره‌مند شوند.

او با اشاره به اینکه این اقدام در چارچوب مصوبه «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» انجام می‌شود، توضیح داد: از آنجا که اجرای این قانون از سال ۱۴۰۱ آغاز شده، فعلاً امکان واگذاری سهام عدالت فقط برای متولدان ۱۴۰۱ به بعد فراهم است. به گفته کاظمی، شورای عالی اقتصادی در حال بررسی سازوکار ثبت‌نام جاماندگان است تا تکلیف افراد متولد قبل از این سال نیز مشخص شود.

نماینده وزیر اقتصاد در استان سمنان افزود: با پیگیری‌های انجام‌شده، پیش‌بینی می‌شود تا پایان امسال وضعیت جاماندگان تعیین تکلیف شده و تمام خانواده‌ها امکان دریافت این سهام را پیدا کنند.

کاظمی گفت در استان سمنان اکنون ۳۹۲ هزار نفر دارای سهام عدالت هستند و پس از جمع‌بندی شورای عالی اقتصاد، سهم جاماندگان نیز اختصاص داده خواهد شد.

 

