پانصدمین مدرسه بنیاد قلمچی، در دارخوین خوزستان افتتاح شد
استان خوزستان میزبان رویدادی تأثیرگذار در توسعه زیرساختهای آموزشی کشور بود؛ مدرسه ۱۲ کلاسه دارخوین، بهعنوان پانصدمین پروژه مدرسهسازی بنیاد علمی آموزشی قلمچی (وقف عام)، طی مراسمی رسمی افتتاح و به دانشآموزان این شهر مرزی تقدیم شد. همچنین در ادامه این برنامه، مدرسه ۹ کلاسه آبادان نیز افتتاح شد و ظرفیت آموزشی این منطقه را افزایش داد.
پانا -آیین افتتاح مدارس با حضور مدیرعامل و رئیس جامعه خیرین مدرسهساز کشور، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خوزستان، مدیران کل آموزشوپرورش و نوسازی استان، فرماندار، نماینده مردم شادگان در مجلس، واقف و متولی بنیاد قلمچی، اعضای هیأت نظار و جمعی از معلمان و دانشآموزان برگزار شد. همچون روال معمول پروژههای خیریه آموزشی بنیاد، روبان افتتاح توسط دانشآموزان بریده شد.
دارخوین، شهری مرزی در ۴۴ کیلومتری آبادان، از مناطق راهبردی دوران دفاع مقدس بوده و شرایط اقلیمی دشوار و مجاورت با هور شادگان، این منطقه را به یکی از محورهای مهم مقاومت بدل کرده بود. امروز، همین سرزمین که روزی خط مقدم جبهه بود، با افتتاح یک مدرسه مجهز ۱۲ کلاسه، به کانون توسعه آموزشی منطقه تبدیل شده است. این مدرسه که حدود ۵۰۰ دانشآموز را در دو نوبت پوشش میدهد، شامل ۱۲ کلاس درس، پنج اتاق اداری، آزمایشگاه، دو سالن اجتماعات، ۱۹۰۵ مترمربع محوطهسازی و زمین ورزشی است.
با افتتاح این دو پروژه، مجموع مدارس ساخته یا تکمیلشده بنیاد قلمچی در خوزستان به ۱۳۶ مدرسه رسید؛ آماری که این استان را در میان دیگر استانها در رتبه نخست قرار میدهد. همچنین بر اساس اعلام مسئولان بنیاد، تاکنون ۵۰۰ مدرسه با ۱۸۵۷ کلاس درس و بیش از ۱۷۷ هزار مترمربع زیربنا در ۲۸ استان کشور به بهرهبرداری رسیده و با احتساب کتابخانهها و پروژههای دانشگاهی، تعداد پروژههای عمرانی بنیاد به ۶۷۳ پروژه رسیده است.