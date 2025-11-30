خبرگزاری کار ایران
پانصدمین مدرسه بنیاد قلم‌چی، در دارخوین خوزستان افتتاح شد

استان خوزستان میزبان رویدادی تأثیرگذار در توسعه زیرساخت‌های آموزشی کشور بود؛ مدرسه ۱۲ کلاسه دارخوین، به‌عنوان پانصدمین پروژه مدرسه‌سازی بنیاد علمی آموزشی قلم‌چی (وقف عام)، طی مراسمی رسمی افتتاح و به دانش‌آموزان این شهر مرزی تقدیم شد. همچنین در ادامه این برنامه، مدرسه ۹ کلاسه آبادان نیز افتتاح شد و ظرفیت آموزشی این منطقه را افزایش داد.

پانا -آیین افتتاح مدارس با حضور مدیرعامل و رئیس جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خوزستان، مدیران کل آموزش‌وپرورش و نوسازی استان، فرماندار، نماینده مردم شادگان در مجلس، واقف و متولی بنیاد قلم‌چی، اعضای هیأت نظار و جمعی از معلمان و دانش‌آموزان برگزار شد. همچون روال معمول پروژه‌های خیریه آموزشی بنیاد، روبان افتتاح توسط دانش‌آموزان بریده شد.

در این مراسم، سید مهران علم‌الهدایی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خوزستان با اشاره به ضرورت گسترش فضاهای آموزشی در این استان گفت مشارکت خیران مدرسه‌ساز سهم مهمی در ایجاد فرصت‌های برابر آموزشی دارد و ساخت این مدرسه در دارخوین نیز اقدامی مؤثر در مسیر عدالت آموزشی است.
ناصر علی‌فر، مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان نیز، ضمن قدردانی از فعالیت‌های بنیاد قلم‌چی در استان اظهار داشت افتتاح پانصدمین مدرسه بنیاد در دارخوین اقدامی ارزشمند و امیدبخش برای جامعه آموزشی استان است. او با یادآوری آسیب مدارس در دوران دفاع مقدس و تراکم بالای دانش‌آموزی افزود همراهی خیران، تکمیل پروژه‌های آموزشی را سرعت می‌بخشد و این مدرسه نیز با مشارکت بنیاد قلم‌چی تکمیل شده است.
ابوالفضل هندویان، سخنگوی جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور، در سخنان خود گفت خیرین با ساخت مدارس، بستری برای پرورش انسان و تداوم ارزش‌های انسانی فراهم می‌کنند و بنیاد قلم‌چی با رسیدن به آمار ۵۰۰ مدرسه، نقش مؤثری در این مسیر داشته است.
کاظم قلم‌چی، واقف و متولی بنیاد قلم‌چی، نیز در این مراسم ساخت ۵۰۰ مدرسه، هوشمندسازی بیش از ۵۰۰۰ کلاس درس و بورسیه بیش از یک‌ونیم میلیون دانش‌آموز را نتیجه تلاش جمعی همکاران بنیاد دانست و با اشاره به تمرکز پروژه‌ها در خوزستان افزود مردم ایران در سال‌های دفاع مقدس مدیون این استان هستند و پیگیری‌های مسئولان نوسازی استان زمینه اجرای مؤثر پروژه‌های مشترک را فراهم کرده است.

دارخوین، شهری مرزی در ۴۴ کیلومتری آبادان، از مناطق راهبردی دوران دفاع مقدس بوده و شرایط اقلیمی دشوار و مجاورت با هور شادگان، این منطقه را به یکی از محورهای مهم مقاومت بدل کرده بود. امروز، همین سرزمین که روزی خط مقدم جبهه بود، با افتتاح یک مدرسه مجهز ۱۲ کلاسه، به کانون توسعه آموزشی منطقه تبدیل شده است. این مدرسه که حدود ۵۰۰ دانش‌آموز را در دو نوبت پوشش می‌دهد، شامل ۱۲ کلاس درس، پنج اتاق اداری، آزمایشگاه، دو سالن اجتماعات، ۱۹۰۵ مترمربع محوطه‌سازی و زمین ورزشی است.

همچنین مدرسه ۹ کلاسه آبادان با زیربنای ۱۱۷۳ مترمربع و ۱۴۰۰ مترمربع محوطه‌سازی، در دو طبقه شامل ۹ کلاس درس، شش اتاق اداری، کتابخانه، آزمایشگاه و سالن اجتماعات با مشارکت بنیاد قلم‌چی، شرکت ملی نفت ایران و اداره کل نوسازی مدارس استان به بهره‌برداری رسید و امکان تحصیل ۴۰۰ دانش‌آموز را فراهم کرد.

با افتتاح این دو پروژه، مجموع مدارس ساخته یا تکمیل‌شده بنیاد قلم‌چی در خوزستان به ۱۳۶ مدرسه رسید؛ آماری که این استان را در میان دیگر استان‌ها در رتبه نخست قرار می‌دهد. همچنین بر اساس اعلام مسئولان بنیاد، تاکنون ۵۰۰ مدرسه با ۱۸۵۷ کلاس درس و بیش از ۱۷۷ هزار مترمربع زیربنا در ۲۸ استان کشور به بهره‌برداری رسیده و با احتساب کتابخانه‌ها و پروژه‌های دانشگاهی، تعداد پروژه‌های عمرانی بنیاد به ۶۷۳ پروژه رسیده است.

 

 

