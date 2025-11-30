۳۰ نوامبر روز جهانی قربانیان سلاح شیمیایی است
۳۰ نوامبر هر سال به عنوان «روز جهانی یادبود قربانیان سلاحهای شیمیایی» گرامی داشته میشود؛ روزی برای ادای احترام به قربانیان و تأکید بر تعهد جهانی به حذف کامل این سلاحها.
پیشینه و تاریخچه
این روز در سال ۲۰۰۵ توسط سازمان ملل متحد و در چارچوب کنوانسیون سلاحهای شیمیایی تصویب شد.
هدف اصلی آن، یادآوری فجایع انسانی ناشی از استفاده از سلاحهای شیمیایی در جنگها و در عین حال تأکید بر تلاشهای جهانی برای نابودی این زرادخانههاست.
سازمان منع سلاحهای شیمیایی (OPCW) نقش محوری در برگزاری این روز دارد و هر ساله در مقر خود در لاهه مراسمی رسمی برگزار میکند.
فلسفه و اهداف
ادای احترام به قربانیان: این روز فرصتی است برای یادآوری رنج کسانی که در جنگها و حملات شیمیایی جان باختند یا آسیب دیدند.
ترویج صلح و امنیت: پیام اصلی این روز، جهانی عاری از سلاحهای شیمیایی و تقویت چندجانبهگرایی است.
آگاهی عمومی: با برگزاری نشستها و برنامههای آموزشی، مردم جهان با خطرات این سلاحها و ضرورت مقابله با آنها آشنا میشوند.
نمونههای تاریخی
استفاده گسترده از گازهای سمی در جنگ جهانی اول که صدها هزار قربانی برجای گذاشت.
حملات شیمیایی در مناطق مختلف جهان، از جمله حلبچه در ایران و عراق، که به نماد دردناک این جنایتها بدل شد.
این رویدادها نشان میدهند که سلاحهای شیمیایی نه تنها نظامیان بلکه غیرنظامیان بیگناه را نیز قربانی میکنند.
اهمیت معاصر
در سالهای اخیر، OPCW موفق شده بخش بزرگی از ذخایر اعلامشده سلاحهای شیمیایی را نابود کند، اما همچنان تهدید استفاده از این سلاحها وجود دارد.
روز جهانی قربانیان سلاحهای شیمیایی یادآور این نکته است که جامعه جهانی باید هوشیار بماند و همکاری بینالمللی را تقویت کند.