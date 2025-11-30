خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۳۰ نوامبر روز جهانی کیک بوکسینگ است

۳۰ نوامبر روز جهانی کیک بوکسینگ است
کد خبر : 1720712
لینک کوتاه کپی شد.

۳۰ نوامبر هر سال به عنوان «روز جهانی کیک‌بوکسینگ» شناخته می‌شود؛ روزی برای بزرگداشت این ورزش رزمی مدرن و ارزش‌های آن همچون احترام، اتحاد و سلامت.

پیشینه و تاریخچه

تأسیس WAKO: انجمن جهانی سازمان‌های کیک‌بوکسینگ (WAKO) در سال ۱۹۷۷ در برلین ثبت شد و از همان زمان تلاش کرد تا این ورزش را به رسمیت جهانی برساند.  

به رسمیت شناختن المپیکی: در سال ۲۰۱۸، کمیته بین‌المللی المپیک کیک‌بوکسینگ را به طور رسمی به خانواده ورزش‌های المپیکی افزود؛ همین تاریخ مبنای انتخاب ۳۰ نوامبر به عنوان روز جهانی کیک‌بوکسینگ شد.  

ریشه‌های تاریخی: گرچه مشت‌زنی و ضربات پا در ورزش‌های رزمی از دوران باستان وجود داشته، کیک‌بوکسینگ به شکل مدرن خود ورزشی نسبتاً جدید است که ترکیبی از بوکس و هنرهای رزمی شرقی مانند کاراته و موی‌تای محسوب می‌شود. 

فلسفه و ارزش‌ها

روز جهانی کیک‌بوکسینگ تنها جشن یک ورزش نیست؛ بلکه نماد برادری، صلح، دوستی و رفاه است.  

احترام و تسامح: ورزشکاران در این روز بر اهمیت احترام به حریف و رعایت اصول اخلاقی تأکید می‌کنند.  

سلامت و نشاط: کیک‌بوکسینگ علاوه بر جنبه رقابتی، به عنوان ورزشی برای تناسب اندام و تقویت روحیه شناخته می‌شود.  

اتحاد جهانی: این روز فرصتی است برای گردهمایی ورزشکاران از سراسر جهان و نمایش همبستگی فرهنگی. 

رویدادهای معاصر

در سال ۲۰۲۵، مسابقات جهانی کیک‌بوکسینگ WAKO در ابوظبی برگزار شد و بیش از ۲۰۰۰ ورزشکار از ۱۵۰ کشور در آن شرکت کردند. فینال این رقابت‌ها نیز در تاریخ ۳۰ نوامبر همزمان با روز جهانی کیک‌بوکسینگ برگزار شد.  

این همزمانی نشان می‌دهد که روز جهانی کیک‌بوکسینگ نه تنها یک مناسبت نمادین، بلکه بستری واقعی برای رقابت‌های بین‌المللی است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود