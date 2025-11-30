قیمت دلار و یورو امروز یکشنبه ۹ آذر ۱۴۰۴ + جدول
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز یکشنبه ۹ آذر را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
|
بروزرسانی قیمت ارزها:یکشنبه ۹ آذر
|
ارز
|
قیمت (ریال)
|
دلار (صرافی بانک ملی)
|
737,184
|
دلار (بازار آزاد)
|
1,164,400
|
یورو (صرافی بانک ملی)
|
855,098
|
یورو (بازار آزاد)
|
1,344,000
|
درهم امارات
|
315,410
|
پوند انگلیس
|
1,532,300
|
لیر ترکیه
|
27,200
|
فرانک سوئیس
|
1,440,200
|
یوان چین
|
163,700
|
ین ژاپن
|
741,870
|
وون کره جنوبی
|
791
|
دلار کانادا
|
828,900
|
دلار استرالیا
|
758,400
|
دلار نیوزیلند
|
663,900
|
دلار سنگاپور
|
893,000
|
روپیه هند
|
12,970
|
روپیه پاکستان
|
4,133
|
دینار عراق
|
885
|
پوند سوریه
|
104
|
افغانی
|
17,570
|
کرون دانمارک
|
179,800
|
کرون سوئد
|
122,800
|
کرون نروژ
|
114,700
|
ریال عربستان
|
309,140
|
ریال قطر
|
318,300
|
ریال عمان
|
3,009,000
|
دینار کویت
|
3,779,600
|
دینار بحرین
|
3,072,800
|
رینگیت مالزی
|
280,500
|
بات تایلند
|
36,030
|
دلار هنگ کنگ
|
148,700
|
روبل روسیه
|
15,120
|
منات آذربایجان
|
681,500
|
درام ارمنستان
|
3,270
|
لاری گرجستان
|
429,900
|
سوم قرقیزستان
|
13,250
|
سامانی تاجیکستان
|
125,900
|
منات ترکمنستان
|
331,800