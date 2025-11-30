خبرگزاری کار ایران
قیمت دلار و یورو امروز یکشنبه ۹ آذر ۱۴۰۴ + جدول

کد خبر : 1720655
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز یکشنبه ۹ آذر را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:یکشنبه ۹ آذر

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

737,184

دلار (بازار آزاد)

1,164,400

یورو (صرافی بانک ملی)

855,098

یورو (بازار آزاد)

1,344,000

درهم امارات

315,410

پوند انگلیس

1,532,300

لیر ترکیه

27,200

فرانک سوئیس

1,440,200

یوان چین

163,700

ین ژاپن

741,870

وون کره جنوبی

791

دلار کانادا

828,900

دلار استرالیا

758,400

دلار نیوزیلند

663,900

دلار سنگاپور

893,000

روپیه هند

12,970

روپیه پاکستان

4,133

دینار عراق

885

پوند سوریه

104

افغانی

17,570

کرون دانمارک

179,800

کرون سوئد

122,800

کرون نروژ

114,700

ریال عربستان

309,140

ریال قطر

318,300

ریال عمان

3,009,000

دینار کویت

3,779,600

دینار بحرین

3,072,800

رینگیت مالزی

280,500

بات تایلند

36,030

دلار هنگ کنگ

148,700

روبل روسیه

15,120

منات آذربایجان

681,500

درام ارمنستان

3,270

لاری گرجستان

429,900

سوم قرقیزستان

13,250

سامانی تاجیکستان

125,900

منات ترکمنستان

331,800
انتهای پیام/
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
