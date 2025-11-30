قیمت سکه پارسیان امروز یکشنبه ۹ آذر ۱۴۰۴ + جدول
قیمت سکه پارسیان امروز یکشنبه ۹ آذر ۱۴۰۴ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلیگرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.
|
بروزرسانی:یکشنبه ۹ آذر
|
سکه پارسیان (سوت)
|
قیمت (ریال)
|
سکه پارسیان ۰/۱۰۰
|
13,700,000
|
سکه پارسیان ۰/۲۰۰
|
25,600,000
|
سکه پارسیان ۰/۳۰۰
|
37,500,000
|
سکه پارسیان ۰/۴۰۰
|
49,400,000
|
سکه پارسیان ۰/۵۰۰
|
61,250,000
|
سکه پارسیان ۰/۶۰۰
|
73,150,000
|
سکه پارسیان ۰/۷۰۰
|
85,050,000
|
سکه پارسیان ۰/۸۰۰
|
96,950,000
|
سکه پارسیان ۰/۹۰۰
|
108,800,000
|
سکه پارسیان ۱/۰۰۰
|
121,400,000
|
سکه پارسیان ۱/۱۰۰
|
133,300,000
|
سکه پارسیان ۱/۲۰۰
|
145,200,000
|
سکه پارسیان ۱/۳۰۰
|
157,100,000
|
سکه پارسیان ۱/۴۰۰
|
169,000,000
|
سکه پارسیان ۱/۵۰۰
|
181,000,000