اینفلوئنسر ۳۰ ساله روس با چالش «پرخوری» خودش را به کشتن داد +عکس

اینفلوئنسر ۳۰ ساله روس با چالش «پرخوری» خودش را به کشتن داد +عکس
آخرین پست او در اینستاگرام که به ۱۸ نوامبر برمی‌گردد، نشان می‌داد که در حال خوردن یک پاکت چیپس است و اعلام می‌کند وزنش به ۱۰۵ کیلو رسیده؛ افزایشی دست‌کم ۱۳ کیلویی تنها در یک ماه.

یک مربی ورزشی و چهره شناخته‌شده شبکه‌های اجتماعی در روسیه پس از شرکت در یک چالش افراطی خوردن غذای ناسالم جان باخت.

دیمیتری نویانزین ۳۰ ساله در حالی در خواب درگذشت که تلاش می‌کرد با افزایش ۲۵ کیلوگرم به وزنش، برنامه کاهش وزن خود را تبلیغ کند.

نویانزین طی چند هفته در قالب یک «چالش» روزانه بیش از ۱۰ هزار کالری غذاهای پرچرب و ناسالم مصرف می‌کرد؛ چالشی که به گفته رسانه «پیپل» می‌خواست با آن مخاطبانش را تشویق کند همراه با او وزن کم کنند.

دیمیتری نویانزین اینفلوئنسر تناسب اندام روس

او قصد داشت پس از این دوره، تمام وزنی را که اضافه کرده بود کاهش دهد و تغییرات جسمی‌اش را به نمایش بگذارد.

او یک روز پیش از مرگ، جلسه‌های تمرینی‌ خود را لغو کرد و به نزدیکانش گفت حال عمومی‌اش خوب نیست و قصد دارد به پزشک مراجعه کند.

در گزارش‌ها آمده است که قلب او هنگام خواب از کار ایستاده است.

آخرین پست او در اینستاگرام که به ۱۸ نوامبر برمی‌گردد، نشان می‌داد که در حال خوردن یک پاکت چیپس است و اعلام می‌کند وزنش به ۱۰۵ کیلو رسیده؛ افزایشی دست‌کم ۱۳ کیلویی تنها در یک ماه.

کاربران شبکه‌های اجتماعی پس از انتشار خبر مرگ او با خانواده‌اش ابراز همدردی کردند و این حادثه را «هشدار» برای دیگرانی دانستند که سراغ چالش‌های مشابه می‌روند. یکی از کاربران نوشت: «این چیزها را بهتر است در عمل امتحان نکنید. خدا رحمتش کند.»

کاربر دیگری اظهار داشت: «اگر قرار باشد یک نمونه هشداردهنده وجود داشته باشد، همین ماجراست.»

 یکی از دنبال کنندگانش نیز گفت: «مربی‌ عالی، راهنمایی فوق‌العاده و انسانی شریف بود. خبر خیلی تکان‌دهنده بود. به خانواده‌اش تسلیت می‌گویم.»

رژیم روزانه او که به‌طور چشمگیری پرکالری بود، شامل شیرینی و کیک برای صبحانه، دامپلینگ همراه با مقدار زیادی مایونز برای ناهار و شام شامل یک برگر و دو پیتزای کوچک می‌شد.

 او پیش‌تر گفته بود: «برای صبحانه یک بشقاب شیرینی و نصف یک کیک را می‌خورم. ناهارش معمولا ۸۰۰ گرم دامپلینگ با مایونز است. وسط روز هم ممکن است چیپس بخورم و شب یک برگر و دو پیتزای کوچک.»

نویانزین فارغ‌ التحصیل مدرسه ذخیره المپیک اورنبورگ و دانشگاه ملی تناسب اندام در سن‌پترزبورگ بود و حدود یک دهه به‌عنوان مربی شخصی با ورزشکاران روس کار می‌کرد.

دیمیتری نویانزین، اینفلوئنسر تناسب اندام، پس از شرکت در یک چالش پرخوری، دچار ایست قلبی مرگبار شد.

