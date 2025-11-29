خبرگزاری کار ایران
روسیه تهدید کرد واتساپ را مسدود می‌کند

راسکامنادزر رگولاتور رسانه روسیه اعلام کرد محدودیت‌های جدیدی برای واتساپ وضع می‌کند زیرا این پلتفرم به طور مرتب قوانین کشور را نقض کرده و اگر به طور کلی از قوانین پیروی نکند، ممکن است مسدود شود.

این رگولاتور گفت که این پیام‌رسان آمریکایی برای سازماندهی و انجام فعالیت‌های تروریستی و همچنین تسهیل کلاهبرداری جرایم دیگر استفاده می‌شود.

راسکامنادزر  اعلام کرد: واتساپ از الزاماتی که با هدف جلوگیری ومتوقف کردن جرایم در روسیه طراحی شده‌اند، پیروی نمی‌کند.

این رگلاتور رسانه‌های روسیه به طور مداوم اقدامات محدود کننده‌ای درباره واتساپ انجام می‌دهد. ساکنین مسکو به تازگی از مشکلات گسترده در دسترسی به واتساپ خبر داده‌اند.

 

منبع مهر
