سایر رسانه‌ها ۰۸ / ۰۹ / ۱۴۰۴ - ۱۰:۴۹:۱۴

روسیه تهدید کرد واتساپ را مسدود می‌کند

راسکامنادزر رگولاتور رسانه روسیه اعلام کرد محدودیت‌های جدیدی برای واتساپ وضع می‌کند زیرا این پلتفرم به طور مرتب قوانین کشور را نقض کرده و اگر به طور کلی از قوانین پیروی نکند، ممکن است مسدود شود.