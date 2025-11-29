خبرگزاری کار ایران
۱۱ ساختمان در بازار تهران هر لحظه ممکن است حادثه‌ساز شوند + فیلم

کد خبر : 1720238
مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی تهران گفت: روزانه یک و نیم میلیون نفر در بازار بزرگ تهران تردد می‌کنند و یک اتصال ساده در سیم‌کشی‌ها می‌تواند آتش‌سوزی گسترده در بازار ایجاد کند.

اختلافات میان مالکان و مستأجران یکی از موانع ایمن‌سازی بازار است.

با توجه به معابر کم‌عرض بازار، خودروهای آتش‌نشانی امکان تردد ندارند.

بهترین راهکار، پیش‌بینی پنج مخزن اضطراری آب در نقاط مختلف بازار است.

برخی سازمان‌ها به دلیل ملاحظات بافت تاریخی و فرهنگی بازار سرعت کار در طرح ایجاد مخازن اضطراری آب را کاهش داده‌اند.

منبع ایسنا
انتهای پیام/
