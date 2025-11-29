خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

انتشار فهرست رسانه‌های «شرم‌آور»

انتشار فهرست رسانه‌های «شرم‌آور»
کد خبر : 1720213
لینک کوتاه کپی شد.

🔺دولت آمریکا در اقدامی عجیب، جنجالی و بی‌سابقه، صفحه‌ای تازه در پایگاه اینترنتی کاخ سفید ایجاد کرده است که «تالار ننگِ متخلفان» نام دارد.

در این صفحه، رسانه‌هایی فهرست شده‌اند که دولت دونالد ترامپ آن‌ها را به انتشار اخبار و مطالب «دروغ و گمراه‌کننده» متهم می‌کند.

این اقدام تنش میان کاخ سفید و رسانه‌های اصلی آمریکا را وارد مرحله‌ای تازه کرده است.

کارولین لویت، سخنگوی کاخ سفید، با دفاع از این اقدام گفت: «کاخ سفیدِ تحت هدایت ترامپ با اخبار جعلی برخوردی انجام می‌دهد که تا امروز سابقه نداشته است.»

در فهرست اصلی این صفحه، نام روزنامه «واشنگتن پست» و شبکه‌های تلویزیونی CBS News ، CNN و MSNBC دیده می‌شود.

 

منبع ژئوپلیتیک رسانه
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی