انتشار فهرست رسانههای «شرمآور»
🔺دولت آمریکا در اقدامی عجیب، جنجالی و بیسابقه، صفحهای تازه در پایگاه اینترنتی کاخ سفید ایجاد کرده است که «تالار ننگِ متخلفان» نام دارد.
در این صفحه، رسانههایی فهرست شدهاند که دولت دونالد ترامپ آنها را به انتشار اخبار و مطالب «دروغ و گمراهکننده» متهم میکند.
این اقدام تنش میان کاخ سفید و رسانههای اصلی آمریکا را وارد مرحلهای تازه کرده است.
کارولین لویت، سخنگوی کاخ سفید، با دفاع از این اقدام گفت: «کاخ سفیدِ تحت هدایت ترامپ با اخبار جعلی برخوردی انجام میدهد که تا امروز سابقه نداشته است.»
در فهرست اصلی این صفحه، نام روزنامه «واشنگتن پست» و شبکههای تلویزیونی CBS News ، CNN و MSNBC دیده میشود.