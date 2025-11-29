در این صفحه، رسانه‌هایی فهرست شده‌اند که دولت دونالد ترامپ آن‌ها را به انتشار اخبار و مطالب «دروغ و گمراه‌کننده» متهم می‌کند.

این اقدام تنش میان کاخ سفید و رسانه‌های اصلی آمریکا را وارد مرحله‌ای تازه کرده است.

کارولین لویت، سخنگوی کاخ سفید، با دفاع از این اقدام گفت: «کاخ سفیدِ تحت هدایت ترامپ با اخبار جعلی برخوردی انجام می‌دهد که تا امروز سابقه نداشته است.»

در فهرست اصلی این صفحه، نام روزنامه «واشنگتن پست» و شبکه‌های تلویزیونی CBS News ، CNN و MSNBC دیده می‌شود.

منبع ژئوپلیتیک رسانه

