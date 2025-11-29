آقای پزشکیان! اگر برای آلودگی هوا کارشناس ندارید از خارج بیاورید

محمدتقی فاضل میبدی در روزنامه شرق نوشت: نفس‌کشیدن در این هوای زهرآگین یعنی مرگ تدریجی خودخواسته. تعداد بیماری و مرگ به خاطر آلودگی هوا رو به افزایش است و آمارهای وحشتناک اعلام می‌شود. چرا چنین شد؟ آیا همه اینها را باید به حساب تغییرات اقلیمی گذاشت؟ دولتمردان و متولیان در خلق این دودهای سیاه هیچ تقصیر یا قصوری ندارند؟ اینکه می‌گویند هیچ پدیده‌ای بدون علت نیست، باید دید چرا؟

سال‌هاست دلسوزان و کارشناسان داخل و خارج، به دولت‌ها هشدار می‌دهند که مدیریت آب در کشور نادرست است و مافیای آب چیزی جز منافع خود را نمی‌شناسد. سال‌هاست دلسوزان محیط زیست راجع به جنگل‌زدایی در این کشور هشدار می‌دهند که تبرها را زمین بگذارید و نبُرید این درختان سر به فلک کشیده را که از بالا برای ما ابر می‌آفرینند و باران تولید می‌کنند. چرا تالاب‌ها خشکید، رودخانه‌ها به تلی از خاک و کویر دگرگون شد، دریاچه ارومیه پس از میلیون‌ها سال‌ نمکزار شد!

تاریخ آیا این بلاهای مرگ‌آور را به حساب طبیعت می‌گذارد؟ یا به حساب نادانی و کم‌توجهی مسئولان؟ علت پدیده ابر و باران در این کشور، عمدتا به دست کارناشناسان از بین رفته است.

در دولت هشت‌ساله احمدی‌نژاد فریادها از حلقوم‌ها برآمد که حفر این چاه‌های بی‌رویه در ایران جا ندارد، خشکی سفره‌های زیرزمینی یعنی فرونشست زمین و تهدید زندگی. دولت موعودگرا! با حفر هزاران چاه عمیق و نیمه‌عمیق، کرد آنچه را نباید می‌کرد.

آقای دکتر پزشکیان، دود سیاه آسمان شهر را تیره کرده، شهردار ارزشی! تهران کارشناس ندارد. مردم دولت را می‌شناسند.