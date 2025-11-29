خبرگزاری کار ایران
سبزی فوق‌العاده برای پیشگیری از ۵ بیماری خطرناک
کلم بروکلی، یکی از مفیدترین سبزیجات خانواده کلم، سرشار از ویتامین C، K، آهن، پتاسیم، فیبر و آنتی‌اکسیدان‌هایی قوی است که در پیشگیری و درمان بسیاری از بیماری‌ها نقش دارند. این سبزی با خاصیت سم‌زدایی، از کلیه در برابر تشکیل سنگ محافظت می‌کند و با تقویت دستگاه گوارش، به درمان یبوست و التهاب معده کمک می‌کند.

بروکلی بخارپز با کاهش کلسترول، خطر سکته قلبی را کم می‌کند و با دارا بودن ویتامین A و بتاکاروتن، سلامت چشم را تقویت می‌کند. آنتی‌اکسیدان‌های موجود در آن با رادیکال‌های آزاد مقابله کرده و از سرطان‌هایی مانند سینه، رحم، پروستات و ریه پیشگیری می‌کنند. همچنین با تأمین آهن و مواد معدنی، به تنظیم فشار خون و درمان کم‌خونی کمک می‌کند. مصرف منظم بروکلی، گامی مؤثر برای تقویت سیستم ایمنی و حفظ سلامت عمومی بدن است.

