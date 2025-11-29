خبرگزاری کار ایران
۲۹ نوامبر روز جهانی جگوار است

۲۹ نوامبر به عنوان روز جهانی جگوار شناخته می‌شود؛ روزی برای آگاهی‌بخشی و حفاظت از این گربه‌سان باشکوه که نماد قدرت و تنوع زیستی جنگل‌های آمریکای لاتین است.

تاریخچه و اهمیت روز جهانی جگوار

روز جهانی جگوار در سال‌های اخیر به عنوان یک کمپین بین‌المللی معرفی شده تا توجه جهانیان را به وضعیت این گونه جلب کند.  

جگوار (Panthera onca) سومین گربه‌سان بزرگ جهان پس از ببر و شیر است و زیستگاه اصلی آن جنگل‌های بارانی آمازون، علفزارها و مناطق مرطوب آمریکای مرکزی و جنوبی است.  

این روز فرصتی است برای یادآوری نقش حیاتی جگوار در اکوسیستم‌ها؛ چرا که به عنوان شکارچی رأس هرم غذایی، تعادل جمعیت گونه‌های دیگر را حفظ می‌کند.

وضعیت حفاظتی جگوار

فهرست قرمز IUCN: جگوار در دسته‌ی «نزدیک به تهدید» (Near Threatened) قرار دارد.  

تهدیدات اصلی:  

تخریب زیستگاه به دلیل جنگل‌زدایی و توسعه کشاورزی، به‌ویژه در آمازون.  

شکار غیرقانونی برای پوست و اعضای بدن.  

برخوردهای انسانی به دلیل توسعه شهری و کشاورزی.  

با وجود این تهدیدها، جمعیت جگوار در برخی مناطق مانند جنگل‌های آمازون هنوز پایدار است، اما در بسیاری از نقاط کاهش یافته.

جایگاه فرهنگی و نمادین

در فرهنگ‌های بومی آمریکای لاتین، جگوار نماد قدرت، شجاعت و ارتباط با جهان معنوی است.  

تمدن‌های باستانی مانند مایا و آزتک، جگوار را موجودی مقدس می‌دانستند و آن را در هنر، اسطوره و آیین‌های خود بازتاب می‌دادند.  

امروزه نیز تصویر جگوار در ادبیات، موسیقی و هنر معاصر به عنوان نماد مقاومت و زیبایی طبیعت دیده می‌شود.

