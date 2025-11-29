خبرگزاری کار ایران
۲۹ نوامبر روز گرامافون است

۲۹ نوامبر به عنوان روز گرامافون شناخته می‌شود؛ روزی که یادآور نخستین نمایش عمومی اختراع توماس ادیسون در سال ۱۸۷۷ است، وسیله‌ای که دنیای موسیقی و فرهنگ شنیداری را دگرگون کرد.

تاریخچه گرامافون

اختراع: در ۲۹ نوامبر ۱۸۷۷، توماس ادیسون دستگاهی را معرفی کرد که توانست صدا را ضبط و بازپخش کند. این اختراع به سرعت محبوب شد و به یکی از مهم‌ترین ابزارهای فرهنگی قرن نوزدهم بدل گشت.  

ورود به ایران: گرامافون در اواخر عصر ناصری وارد ایران شد و به تدریج در میان طبقات مرفه و سپس عموم مردم جایگاه یافت. شنیدن موسیقی از صفحه‌های گردان تجربه‌ای تازه و متفاوت بود که فرهنگ شنیداری ایرانیان را متحول کرد.

نقش فرهنگی و اجتماعی

تحول موسیقی: گرامافون امکان ضبط و تکثیر موسیقی را فراهم کرد. هنرمندان توانستند آثار خود را فراتر از سالن‌های اجرا به گوش مردم برسانند.  

گسترش فرهنگ شنیداری: این وسیله باعث شد موسیقی از انحصار طبقات خاص خارج شود و به خانه‌های مردم راه یابد.  

حافظه جمعی: بسیاری از خاطرات نوستالژیک نسل‌های گذشته با صدای خش‌دار صفحه‌های گرامافون گره خورده است؛ صدایی که هنوز هم برای علاقه‌مندان موسیقی کلاسیک و سنتی جذابیت دارد.

