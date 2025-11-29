۲۹ نوامبر روز گرامافون است

تاریخچه گرامافون

اختراع: در ۲۹ نوامبر ۱۸۷۷، توماس ادیسون دستگاهی را معرفی کرد که توانست صدا را ضبط و بازپخش کند. این اختراع به سرعت محبوب شد و به یکی از مهم‌ترین ابزارهای فرهنگی قرن نوزدهم بدل گشت.

ورود به ایران: گرامافون در اواخر عصر ناصری وارد ایران شد و به تدریج در میان طبقات مرفه و سپس عموم مردم جایگاه یافت. شنیدن موسیقی از صفحه‌های گردان تجربه‌ای تازه و متفاوت بود که فرهنگ شنیداری ایرانیان را متحول کرد.

نقش فرهنگی و اجتماعی

تحول موسیقی: گرامافون امکان ضبط و تکثیر موسیقی را فراهم کرد. هنرمندان توانستند آثار خود را فراتر از سالن‌های اجرا به گوش مردم برسانند.

گسترش فرهنگ شنیداری: این وسیله باعث شد موسیقی از انحصار طبقات خاص خارج شود و به خانه‌های مردم راه یابد.

حافظه جمعی: بسیاری از خاطرات نوستالژیک نسل‌های گذشته با صدای خش‌دار صفحه‌های گرامافون گره خورده است؛ صدایی که هنوز هم برای علاقه‌مندان موسیقی کلاسیک و سنتی جذابیت دارد.

