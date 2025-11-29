۲۹ نوامبر روز گرامافون است
۲۹ نوامبر به عنوان روز گرامافون شناخته میشود؛ روزی که یادآور نخستین نمایش عمومی اختراع توماس ادیسون در سال ۱۸۷۷ است، وسیلهای که دنیای موسیقی و فرهنگ شنیداری را دگرگون کرد.
تاریخچه گرامافون
اختراع: در ۲۹ نوامبر ۱۸۷۷، توماس ادیسون دستگاهی را معرفی کرد که توانست صدا را ضبط و بازپخش کند. این اختراع به سرعت محبوب شد و به یکی از مهمترین ابزارهای فرهنگی قرن نوزدهم بدل گشت.
ورود به ایران: گرامافون در اواخر عصر ناصری وارد ایران شد و به تدریج در میان طبقات مرفه و سپس عموم مردم جایگاه یافت. شنیدن موسیقی از صفحههای گردان تجربهای تازه و متفاوت بود که فرهنگ شنیداری ایرانیان را متحول کرد.
نقش فرهنگی و اجتماعی
تحول موسیقی: گرامافون امکان ضبط و تکثیر موسیقی را فراهم کرد. هنرمندان توانستند آثار خود را فراتر از سالنهای اجرا به گوش مردم برسانند.
گسترش فرهنگ شنیداری: این وسیله باعث شد موسیقی از انحصار طبقات خاص خارج شود و به خانههای مردم راه یابد.
حافظه جمعی: بسیاری از خاطرات نوستالژیک نسلهای گذشته با صدای خشدار صفحههای گرامافون گره خورده است؛ صدایی که هنوز هم برای علاقهمندان موسیقی کلاسیک و سنتی جذابیت دارد.