قیمت درهم امارات امروز شنبه ۸ آذر ۱۴۰۴ + جدول
قیمت درهم امارات در بازار آزاد امروز را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. علاوه بر نرخ کنونی، برخی جزئیات دیگر از قبیل بالاترین و پایینترین قیمت روز، میزان نوسان روز و همچنین میزان و درصد تغییر نسبت به روز گذشته نیز در جدول گنجانده شده است.
|
بروزرسانی:شنبه ۸ آذر
|
عنوان
|
قیمت (ریال)
|
نرخ فعلی (ریال)
|
310,900
|
بالاترین قیمت روز
|
311,640
|
پایین ترین قیمت روز
|
309,360
|
بیشترین مقدار نوسان روز
|
1.070
|
درصد بیشترین نوسان روز
|
%0.14
|
نرخ بازگشایی بازار
|
309,360
|
زمان ثبت آخرین نرخ
|۸ آذر
|
نرخ روز گذشته
|
309,440
|
درصد تغییر نسبت به روز گذشته
|
%0.47
|
میزان تغییر نسبت به روز گذشته
|
1.460