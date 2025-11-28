خریداران شکلات ایرانی کدام کشورها هستند؟

براساس آمارهای منتشر شده از ابتدای سال بیش از ۱۲هزارتن شکلات به کشورهای مختلف صادر شده و عراق بزرگترین خریدار شکلات ایرانی است.

براساس آمارهای منتشر شده گمرک در هفت ماهه سال جاری ۱۲هزارو۵۴۴ تن انواع شکلات به ارزش ۲۴ میلیون و ۷۲۴ هزار دلار صادر شده است.

صادرات انجام شده به کشورهای اتریش، اردن، ارمنستان، ازبکستان، استرالیا، افغانستان، امارات متحده عربی، انگلستان، بحرین، بلاروس، پاکستان، تاجیکستان، تانزانیا، ترکمنستان، ترکیه، جمهوری آذربایجان، چین، زیمباوه، ساحل عاج، سوریه، سومالی، عراق، عمان، فدراسیون روسیه، قرقیزستان، قزاقستان، قطر، کانادا، کویت، گرجستان، لبنان، لهستان، مالدیو، مالزی، مغولستان، موریس، نیجر، نیجریه، هلند، هند و یمن بوده است.

عراق با خرید ۶۶۳۴ تن به ارزش ۱۲ میلیون دلار اولین مشتری شکلات ایرانی است.

بعد از آن نیز افغانستان با خرید ۱۸۴۳تن شکلات به ارزش ۳میلیون و ۸۷۱ هزار دلار در جایگاه دوم و پاکستان با خرید ۱۲۷۲تن شکلات ایرانی به ارزش ۲میلیون و ۵۴۶ هزار دلار سومین مشتری این کالای ایرانی است.

از دیگر خریداران شکلات ایرانی نیز می‌توان به کشورهای روسیه با خرید ۷۲۴تن به ارزش ۲ میلیون دلار، جمهوری آذربایجان با خرید ۶۸۴تن به ارزش یک میلیون و ۴۹۵ هزار دلار، امارات متحده عربی با خرید ۲۰۶تن به ارزش ۴۹۰ هزار دلار، ترکمنستان با خرید ۱۷۸ تن به ارزش ۳۶۷ هزار دلار، عمان با خرید ۱۷۰ تن به ارزش۳۶۷ هزار دلار، تاجیکستان با خرید ۱۴۳تن به ارزش ۲۲۸ هزار دلار، اردن با خرید ۱۰۷ تن شکلات ایرانی به ارزش ۲۳۳ هزار دلار و ارمنستان با خرید ۴۵تن به ارزش ۱۱۸ هزار دلار اشاره کرد.

منبع ايسنا

انتهای پیام/