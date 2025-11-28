برای نخستین بار در مریخ صدای صاعقه شنیده شد / رعدی که سکوت سیاره سرخ را شکست

دانشمندان اعلام کردند که روی سیاره سرخ رعدوبرق وجود دارد. البته به بزرگی رعدوبرق‌های عظیم و غرش‌های آشنا در زمین نیستند و بیشتر به تخلیه‌های الکتریکی کوچک شباهت دارند.

بَپتیست شید، دانشمند مؤسسه پژوهش‌های اخترفیزیک و علوم سیاره‌ای تولوز می‌گوید: «این‌ها مثل رعدوبرق‌های مینیاتوری روی مریخ هستند.»

این یافته که در نشریه Nature منتشر شد، نگاه ما به جو مریخ را تغییر می‌دهد.

رعدوبرقی که دیده نشد، اما شنیده شد

نکته عجیب این است که هیچ‌کس این رعدوبرق‌ها را ندیده است. نه نور، نه جرقه‌، نه ردّی در آسمان، همه‌چیز با یک صدا آغاز شد. میکروفن نصب‌شده روی مریخ‌نورد «استقامت» ناسا، هنگام عبور یک «گردباد خاکی» صدای باد، برخورد دانه‌های غبار… و یک صدای غیرمنتظره ضبط کرد. صدایی که ابتدا تصور می‌شد ناشی از دانه‌های بزرگ غبار باشد.

شید متوجه شد که این صدا شبیه «صدای جداکردن دوشاخه برق، بدون خاموش‌کردن دستگاه» است. همین جرقه ذهنی او و تیمش را به سمت یک فرضیه برد. آن صدا احتمالاً یک تخلیه الکتریکی بوده است.

خبر خوب برای فضانوردان آینده این است که این رعدوبرق‌های کوچک کسی را نمی‌کُشد. اما خبر نگران‌کننده این است که همین تخلیه‌های کوچک، اگر مدام تکرار شوند، شاید به ابزارهای حساس آسیب بزنند و اتصالات الکترونیکی را مختل، و حتی در طولانی‌مدت، تجهیزات فضاپیما یا لباس فضایی را فرسوده کنند.

به همین دلیل، شناخت دقیق این پدیده برای طراحی تجهیزات آینده حیاتی است.

قدمت یک بحث جنجالی

این نخستین‌بار نیست که دانشمندان از وجود الکتریسیته در جو مریخ حرف می‌زنند. در ۲۰۰۹، پژوهشگران دانشگاه میشیگان نشانه‌هایی از «dry lightning» در یک طوفان مریخی گزارش کردند. اما چون داده‌ها از رصدخانه‌ای روی زمین به‌دست آمده بود و توسط مدارگرد اروپایی تأیید نشد، مورد مناقشه قرار گرفت.

کشف جدید اما یک تفاوت اساسی دارد و برای نخستین‌بار، مستقیماً روی خود مریخ ضبط شده است. به گفته گیلز هریسون، استاد فیزیک جو در دانشگاه ریدینگ، این قوی‌ترین مدرک مستقیمی است که تاکنون در مورد فعالیت الکتریکی در جو مریخ داشته‌ایم.

حتی منتقدانِ یافته سال ۲۰۰۹ نیز اکنون احساس می‌کنند بخشی از کارشان تأیید شده است.

