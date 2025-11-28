خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

خوردن سیر خام ناشتا باعث لاغری می‌شود؟

خوردن سیر خام ناشتا باعث لاغری می‌شود؟
کد خبر : 1719957
لینک کوتاه کپی شد.

دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت با انتشار گزارشی علمی، به بررسی یکی از باورهای رایج درباره تأثیر مصرف سیر خام ناشتا بر کاهش وزن پرداخت.

در گزارش دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت آمده است: نتایج یک مرور سیستماتیک انجام‌شده بر ۱۳ مطالعه، نشان می‌دهد مصرف مکمل‌های سیر تأثیر قابل‌توجهی بر وزن بدن و شاخص‌های مرتبط با چاقی ندارد.

در بخش دیگری از این گزارش اشاره شده است که براساس شواهد علمی، سیر له‌شده می‌تواند بر بهبود برخی شاخص‌های سلامت از جمله کاهش تری‌گلیسرید، کلسترول و فشار خون اثر بگذارد، اما مصرف سیر کامل چنین تأثیری نشان نداده است. هرچند سیر به‌دلیل وجود ترکیب آلیسین می‌تواند فوایدی برای سلامت داشته باشد، اما کارشناسان وزارت بهداشت تأکید می‌کنند که هیچ ماده غذایی منفردی نمی‌تواند به‌تنهایی باعث کاهش وزن پایدار شود.

بنابر اعلام دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، کاهش وزن اصولی تنها از طریق ترکیب فعالیت بدنی منظم و پیروی از رژیم غذایی متعادل شامل تمام گروه‌های غذایی امکان‌پذیر است.

دفتر بهبود تغذیه جامعه هشدار داد: مصرف سیر خام به‌ویژه به‌صورت ناشتا ممکن است برای برخی افراد عوارضی به‌همراه داشته باشد. سیر خام به‌دلیل طعم و بوی قوی می‌تواند برای برخی افراد آزاردهنده باشد و در مبتلایان به ریفلاکس معده به مری، احتمال تشدید سوزش سردل را افزایش دهد. برخی ترکیبات موجود در سیر خام نیز ممکن است باعث تحریک دستگاه گوارش و ایجاد احساس سوزش در معده یا قفسه سینه شوند.

همچنین براساس این گزارش، سیر به دلیل اثر ضدانعقادی می‌تواند خطر خونریزی را در برخی افراد افزایش دهد. بنابراین افرادی که از داروهای رقیق‌کننده خون استفاده می‌کنند باید از مصرف مقادیر زیاد سیر خام یا مکمل‌های حاوی سیر خودداری کرده و پیش از مصرف آن با پزشک مشورت کنند.

دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت در پایان تأکید کرد: مصرف متعادل سیر خام برای اغلب بزرگسالان سالم بی‌خطر است، اما باورهای نادرست درباره کاهش وزن نباید به رفتارهای تغذیه‌ای ناسالم منجر شود.

منبع ايسنا
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی