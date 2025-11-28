خانه



سایر رسانه‌ها ۰۷ / ۰۹ / ۱۴۰۴ - ۱۱:۱۱:۱۳

الله‌اکبر از قلب تل‌آویو، شوک صوتی در ایستگاه‌های اتوبوس اسرائیل + فیلم

یک حمله سایبری کم‌سابقه به نمایشگرهای ایستگاه‌های اتوبوس در فلسطین اشغالی با پخش تکبیر، آیات قرآنی و صدایی شبیه به سخنگوی شاخه نظامی حماس، موجب سراسیمگی شهرک‌نشینان اسرائیلی و ورود نهادهای امنیتی به ماجرا شد. شبکه «الجزیره» گزارش داد این اتفاق که تنها چند دقیقه ادامه داشت، باعث وحشت و سردرگمی شهرک‌نشینان اسرائیلی شد و برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی آن را «بی‌سابقه» توصیف کردند. همزمان روزنامه «یدیعوت آحارونوت» نوشت که این حمله سایبری تنها محدود به یک شهر نبوده و ایستگاه‌های اشدود، رمات‌گان و چند نقطه دیگر نیز هدف قرار گرفته‌اند.