خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اشغالگران دو جوان فلسطینی را به رگبار بسته و بدنشان را مثله کردند + فیلم

اشغالگران دو جوان فلسطینی را به رگبار بسته و بدنشان را مثله کردند + فیلم
کد خبر : 1719937
لینک کوتاه کپی شد.

نظامیان ارتش اسرائیل روز پنجشنبه دو فلسطینی را در کرانه باختری اعدام میدانی کردند؛ در حالی که طبق تصاویر منتشرشده، این دو نفر تسلیم شده بودند و هیچ‌گونه سلاحی در اختیار نداشتند.

این جنایت در اردوگاه جنین در شمال کرانه باختری رخ داد. ویدئوهایی که از زوایای مختلف در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها منتشر شده است، نشان می‌دهد که دو مرد فلسطینی با دستان بالا از یک ساختمان خارج می‌شوند و نیروهای اسرائیلی آنان را احاطه کرده‌اند.

وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد پیکر این جوان فلسطینی با بولدزر به زمین کشیده و مثله شد و پیکرهای آنان همچنان در اختیار نیروهای اسرائیلی قرار دارد.

وزارت خارجه فلسطین در رام‌الله نیز این اقدام را «اعدام میدانی وحشیانه» و «جنایت جنگی عمدی اسرائیل» توصیف کرده و آن را به‌ شدت محکوم کرده است.

منبع تسنیم
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات