اشغالگران دو جوان فلسطینی را به رگبار بسته و بدنشان را مثله کردند + فیلم

این جنایت در اردوگاه جنین در شمال کرانه باختری رخ داد. ویدئوهایی که از زوایای مختلف در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها منتشر شده است، نشان می‌دهد که دو مرد فلسطینی با دستان بالا از یک ساختمان خارج می‌شوند و نیروهای اسرائیلی آنان را احاطه کرده‌اند.

وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد پیکر این جوان فلسطینی با بولدزر به زمین کشیده و مثله شد و پیکرهای آنان همچنان در اختیار نیروهای اسرائیلی قرار دارد.

وزارت خارجه فلسطین در رام‌الله نیز این اقدام را «اعدام میدانی وحشیانه» و «جنایت جنگی عمدی اسرائیل» توصیف کرده و آن را به‌ شدت محکوم کرده است.

