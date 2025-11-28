اشغالگران دو جوان فلسطینی را به رگبار بسته و بدنشان را مثله کردند + فیلم
نظامیان ارتش اسرائیل روز پنجشنبه دو فلسطینی را در کرانه باختری اعدام میدانی کردند؛ در حالی که طبق تصاویر منتشرشده، این دو نفر تسلیم شده بودند و هیچگونه سلاحی در اختیار نداشتند.
این جنایت در اردوگاه جنین در شمال کرانه باختری رخ داد. ویدئوهایی که از زوایای مختلف در شبکههای اجتماعی و رسانهها منتشر شده است، نشان میدهد که دو مرد فلسطینی با دستان بالا از یک ساختمان خارج میشوند و نیروهای اسرائیلی آنان را احاطه کردهاند.
وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد پیکر این جوان فلسطینی با بولدزر به زمین کشیده و مثله شد و پیکرهای آنان همچنان در اختیار نیروهای اسرائیلی قرار دارد.
وزارت خارجه فلسطین در رامالله نیز این اقدام را «اعدام میدانی وحشیانه» و «جنایت جنگی عمدی اسرائیل» توصیف کرده و آن را به شدت محکوم کرده است.