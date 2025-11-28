۲۸ نوامبر روز جهانی شفقت است
روز جهانی شفقت (World Compassion Day) در تاریخ ۲۸ نوامبر هر سال برگزار میشود و هدف آن ترویج همدلی، مهربانی و توجه به رنج دیگران در سراسر جهان است. این روز فرصتی برای بازاندیشی در ارزشهای انسانی و تقویت فرهنگ شفقت در جامعه جهانی است.
پیشینه و فلسفه روز جهانی شفقت
روز جهانی شفقت نخستین بار در هند در سال ۲۰۱۲ معرفی شد و با سخنرانی دالایی لاما آغاز گردید.
فلسفه این روز بر پایه آموزههای بودایی و همچنین ارزشهای جهانی همدلی و انساندوستی بنا شده است.
انتخاب تاریخ ۲۸ نوامبر به دلیل همزمانی با سالروز تولد لرد ماهاویر (یکی از رهبران معنوی آیین جین) بوده که زندگیاش نماد شفقت و عدم خشونت بود.
اهداف روز جهانی شفقت
ترویج همدلی و مهربانی در روابط انسانی، اجتماعی و بینالمللی.
کاهش خشونت و تبعیض از طریق آموزش و فرهنگسازی.
تقویت مسئولیت اجتماعی در برابر حیوانات، محیط زیست و گروههای آسیبپذیر.
ایجاد گفتوگوهای بینفرهنگی برای نزدیکتر کردن ملتها و ادیان.