۲۸ نوامبر روز جهانی شفقت است

روز جهانی شفقت (World Compassion Day) در تاریخ ۲۸ نوامبر هر سال برگزار می‌شود و هدف آن ترویج همدلی، مهربانی و توجه به رنج دیگران در سراسر جهان است. این روز فرصتی برای بازاندیشی در ارزش‌های انسانی و تقویت فرهنگ شفقت در جامعه جهانی است.

پیشینه و فلسفه روز جهانی شفقت

روز جهانی شفقت نخستین بار در هند در سال ۲۰۱۲ معرفی شد و با سخنرانی دالایی لاما آغاز گردید.  

فلسفه این روز بر پایه آموزه‌های بودایی و همچنین ارزش‌های جهانی همدلی و انسان‌دوستی بنا شده است.  

انتخاب تاریخ ۲۸ نوامبر به دلیل همزمانی با سالروز تولد لرد ماهاویر (یکی از رهبران معنوی آیین جین) بوده که زندگی‌اش نماد شفقت و عدم خشونت بود. 

اهداف روز جهانی شفقت

ترویج همدلی و مهربانی در روابط انسانی، اجتماعی و بین‌المللی.  

کاهش خشونت و تبعیض از طریق آموزش و فرهنگ‌سازی.  

تقویت مسئولیت اجتماعی در برابر حیوانات، محیط زیست و گروه‌های آسیب‌پذیر.  

ایجاد گفت‌وگوهای بین‌فرهنگی برای نزدیک‌تر کردن ملت‌ها و ادیان. 

