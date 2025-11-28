خانه



سایر رسانه‌ها ۰۷ / ۰۹ / ۱۴۰۴ - ۱۲:۱۰:۱۴

۲۸ نوامبر روز جهانی شفقت است

روز جهانی شفقت (World Compassion Day) در تاریخ ۲۸ نوامبر هر سال برگزار می‌شود و هدف آن ترویج همدلی، مهربانی و توجه به رنج دیگران در سراسر جهان است. این روز فرصتی برای بازاندیشی در ارزش‌های انسانی و تقویت فرهنگ شفقت در جامعه جهانی است.