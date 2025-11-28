خبرگزاری کار ایران
۲۸ نوامبر روز سیاره سرخ است

۲۸ نوامبر به عنوان «روز سیاره سرخ» شناخته می‌شود؛ روزی نمادین برای توجه به مریخ، چهارمین سیاره منظومه شمسی که به دلیل رنگ سرخ سطحش و شباهت‌هایش با زمین، همواره موضوع پژوهش‌های علمی و الهام فرهنگی بوده است.

مریخ؛ سیاره سرخ

مریخ به دلیل وجود اکسید آهن در سطحش، ظاهری سرخ‌فام دارد و به همین دلیل لقب «سیاره سرخ» گرفته است.  

این سیاره دارای دو قمر کوچک به نام‌های فوبوس و دیموس است.  

طول یک سال مریخی برابر با حدود ۶۸۷ روز زمینی است، و یک روز مریخی (سول) کمی طولانی‌تر از روز زمین است. 

اهمیت روز سیاره سرخ

این روز فرصتی است برای یادآوری جایگاه مریخ در علم و فرهنگ.  

مریخ از دیرباز در اسطوره‌ها و ادبیات به عنوان نماد جنگ و قدرت شناخته می‌شد (در یونان باستان، مریخ معادل آرس، خدای جنگ بود).  

در عصر مدرن، مریخ به نماد امید به کشف حیات فرازمینی و آینده سکونت انسان در سیارات دیگر بدل شده است. 

پژوهش‌های علمی و مأموریت‌ها

ناسا و آژانس فضایی اروپا تاکنون چندین کاوشگر و مریخ‌نورد به سطح مریخ فرستاده‌اند؛ از جمله Curiosity، Perseverance و مدارگردهایی که جو و سطح مریخ را بررسی می‌کنند.  

هدف اصلی این مأموریت‌ها یافتن نشانه‌های حیات گذشته، بررسی منابع آب یخ‌زده و امکان سکونت انسان در آینده است.  

مریخ به دلیل شرایط سخت (دماهای پایین، جو رقیق و طوفان‌های گرد و غبار) چالش‌های بزرگی برای زندگی انسان دارد، اما همچنان یکی از اصلی‌ترین گزینه‌ها برای استعمار فضایی است.

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
