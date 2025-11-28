۲۸ نوامبر روز سیاره سرخ است

مریخ؛ سیاره سرخ

مریخ به دلیل وجود اکسید آهن در سطحش، ظاهری سرخ‌فام دارد و به همین دلیل لقب «سیاره سرخ» گرفته است.

این سیاره دارای دو قمر کوچک به نام‌های فوبوس و دیموس است.

طول یک سال مریخی برابر با حدود ۶۸۷ روز زمینی است، و یک روز مریخی (سول) کمی طولانی‌تر از روز زمین است.

اهمیت روز سیاره سرخ

این روز فرصتی است برای یادآوری جایگاه مریخ در علم و فرهنگ.

مریخ از دیرباز در اسطوره‌ها و ادبیات به عنوان نماد جنگ و قدرت شناخته می‌شد (در یونان باستان، مریخ معادل آرس، خدای جنگ بود).

در عصر مدرن، مریخ به نماد امید به کشف حیات فرازمینی و آینده سکونت انسان در سیارات دیگر بدل شده است.

پژوهش‌های علمی و مأموریت‌ها

ناسا و آژانس فضایی اروپا تاکنون چندین کاوشگر و مریخ‌نورد به سطح مریخ فرستاده‌اند؛ از جمله Curiosity، Perseverance و مدارگردهایی که جو و سطح مریخ را بررسی می‌کنند.

هدف اصلی این مأموریت‌ها یافتن نشانه‌های حیات گذشته، بررسی منابع آب یخ‌زده و امکان سکونت انسان در آینده است.

مریخ به دلیل شرایط سخت (دماهای پایین، جو رقیق و طوفان‌های گرد و غبار) چالش‌های بزرگی برای زندگی انسان دارد، اما همچنان یکی از اصلی‌ترین گزینه‌ها برای استعمار فضایی است.

