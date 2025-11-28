۲۸ نوامبر روز جهانی مهندسی سیستم است

تاریخ و جایگاه روز جهانی مهندسی سیستم‌ها

این روز هر سال در آخرین جمعه ماه نوامبر برگزار می‌شود. در سال ۲۰۲۵، تاریخ آن ۲۸ نوامبر است.

هدف اصلی این روز، شناخت و تقدیر از نقش مهندسان سیستم‌ها در زندگی روزمره و پیشرفت‌های فناورانه است.

مهندسی سیستم‌ها چیست؟

مهندسی سیستم‌ها رشته‌ای میان‌رشته‌ای است که بر طراحی و مدیریت کل سامانه‌ها تمرکز دارد، نه فقط اجزای منفرد.

مهندسان سیستم‌ها مسئول هماهنگی میان سخت‌افزار، نرم‌افزار، فرآیندها و انسان‌ها هستند تا یک سامانه پیچیده به‌طور کارآمد عمل کند.

نمونه‌ها:

طراحی فضاپیما و ماهواره‌ها

توسعه تراشه‌های رایانه‌ای

یکپارچه‌سازی نرم‌افزارهای سازمانی

ساخت پل‌ها و زیرساخت‌های شهری

اهمیت جهانی

در دنیای امروز که دیجیتالی و پیچیده‌تر شده، نقش مهندسان سیستم‌ها حیاتی است.

از گوشی‌های هوشمند گرفته تا شاتل‌های فضایی، همه نیازمند طراحی و مدیریت دقیق سیستم‌ها هستند.

مهندسان سیستم‌ها مانند رهبران ارکستر دیجیتال عمل می‌کنند؛ هر بخش را هماهنگ می‌سازند تا کل سامانه به شکلی روان کار کند.

