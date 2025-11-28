۲۸ نوامبر روز جهانی مهندسی سیستم است
روز جهانی مهندسی سیستمها در سال ۲۰۲۵ برابر با جمعه ۲۸ نوامبر برگزار میشود. این روز فرصتی برای قدردانی از مهندسان سیستم است که با نگاه کلنگر و تخصصی خود، سامانههای پیچیده را طراحی، یکپارچهسازی و مدیریت میکنند.
تاریخ و جایگاه روز جهانی مهندسی سیستمها
این روز هر سال در آخرین جمعه ماه نوامبر برگزار میشود. در سال ۲۰۲۵، تاریخ آن ۲۸ نوامبر است.
هدف اصلی این روز، شناخت و تقدیر از نقش مهندسان سیستمها در زندگی روزمره و پیشرفتهای فناورانه است.
مهندسی سیستمها چیست؟
مهندسی سیستمها رشتهای میانرشتهای است که بر طراحی و مدیریت کل سامانهها تمرکز دارد، نه فقط اجزای منفرد.
مهندسان سیستمها مسئول هماهنگی میان سختافزار، نرمافزار، فرآیندها و انسانها هستند تا یک سامانه پیچیده بهطور کارآمد عمل کند.
نمونهها:
طراحی فضاپیما و ماهوارهها
توسعه تراشههای رایانهای
یکپارچهسازی نرمافزارهای سازمانی
ساخت پلها و زیرساختهای شهری
اهمیت جهانی
در دنیای امروز که دیجیتالی و پیچیدهتر شده، نقش مهندسان سیستمها حیاتی است.
از گوشیهای هوشمند گرفته تا شاتلهای فضایی، همه نیازمند طراحی و مدیریت دقیق سیستمها هستند.
مهندسان سیستمها مانند رهبران ارکستر دیجیتال عمل میکنند؛ هر بخش را هماهنگ میسازند تا کل سامانه به شکلی روان کار کند.