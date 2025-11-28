۲۸ نوامبر روز تست فرانسوی است
۲۸ نوامبر به عنوان «روز تست فرانسوی» در تقویم رسمی وجود ندارد، اما این تاریخ فرصتی جالب برای پرداختن به یکی از محبوبترین خوراکیهای صبحانه جهان یعنی تست فرانسوی است.
تست فرانسوی چیست؟
تست فرانسوی (French Toast) در اصل برشهای نان است که در مخلوط تخممرغ، شیر یا خامه خیسانده و سپس سرخ میشود.
روی آن معمولاً شکر، دارچین، شیره افرا یا میوههای تازه میریزند.
این خوراک در فرهنگهای مختلف نامهای متفاوتی دارد؛ در فرانسه به آن pain perdu (نان گمشده) میگویند، چون از نان خشک و مانده برای تهیهاش استفاده میشد.
پیشینه تاریخی
ریشههای تست فرانسوی به قرون وسطی برمیگردد؛ زمانی که آشپزها برای جلوگیری از هدر رفتن نان خشک، آن را در تخممرغ و شیر میخیس کردند و سرخ نمودند.
در فرانسه قرن هفدهم، این خوراک به عنوان غذایی ساده اما خوشمزه شناخته شد.
بعدها در آمریکا و سایر کشورها به یکی از صبحانههای محبوب تبدیل شد و حتی در رستورانهای مدرن با انواع تزئینات سرو میشود.
چرا ۲۸ نوامبر؟
در تقویم جهانی، ۲۸ نوامبر بیشتر به رویدادهای تاریخی مانند استقلال موریتانی از فرانسه (۱۹۶۰) یا عملیات مروارید در جنگ ایران و عراق (۱۹۸۰) شناخته میشود.
اما برخی رسانهها و وبلاگهای آشپزی این روز را بهانهای برای معرفی دستورهای تازه تست فرانسوی کردهاند.
بنابراین میتوان گفت «روز تست فرانسوی» یک مناسبت غیررسمی و فرهنگی است که بیشتر جنبه سرگرمی و آشپزی دارد تا یک روز جهانی ثبتشده.
جایگاه فرهنگی
تست فرانسوی نمادی از سادگی و خلاقیت آشپزی است؛ غذایی که از نان مانده ساخته میشود اما به یکی از محبوبترین خوراکیهای صبحانه در جهان بدل شده.
در فرهنگ ایرانی هم مشابه آن وجود دارد؛ نانهای شیرین یا نانهای سرخشده در تخممرغ که در خانهها تهیه میشوند.
این خوراک بهانهای برای دورهمیهای خانوادگی و صبحانههای گرم و صمیمی است.