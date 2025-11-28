خبرگزاری کار ایران
فیلم‌های سینمایی امروز تلویزیون

«پیراهن ورزشی» ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه سه

«آجرچین» ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه افق

«زهر آلود» ساعت ۱۰:۳۰ از شبکه سلامت

«جاسوسان نامحسوس» ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه فراتر

«آموزش بزرگسالان» ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران

«گروه فک‌های تکاور» ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه کودک

«آجرچین» ساعت ۱۴:۳۰ از شبکه سه

«کوچک جنگلی» ساعت ۱۶:۰۰ از شبکه یک

«شک معقول» ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش

«انجمن بشقاب پرنده ها» ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید

«پرتسا و کِی لو» ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه دو

«بازی مرگ ۲» ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش

«زندگی را زندگی باید کرد» ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار

«کشتی آنجلیکا» ساعت ۲۳:۰۰ از شبکه دو

