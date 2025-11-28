قیمت دلار و یورو امروز جمعه ۷ آذر ۱۴۰۴ + جدول
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز جمعه ۷ آذر را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
|
بروزرسانی قیمت ارزها:جمعه ۷ آذر
|
ارز
|
قیمت (ریال)
|
دلار (صرافی بانک ملی)
|
739,773
|
دلار (بازار آزاد)
|
1,144,000
|
یورو (صرافی بانک ملی)
|
851,833
|
یورو (بازار آزاد)
|
1,322,900
|
درهم امارات
|
310,900
|
پوند انگلیس
|
1,511,600
|
لیر ترکیه
|
26,900
|
فرانک سوئیس
|
1,416,900
|
یوان چین
|
161,100
|
ین ژاپن
|
730,300
|
وون کره جنوبی
|
781
|
دلار کانادا
|
812,900
|
دلار استرالیا
|
745,000
|
دلار نیوزیلند
|
652,500
|
دلار سنگاپور
|
878,300
|
روپیه هند
|
12,770
|
روپیه پاکستان
|
4,060
|
دینار عراق
|
888
|
پوند سوریه
|
103
|
افغانی
|
17,290
|
کرون دانمارک
|
177,000
|
کرون سوئد
|
120,300
|
کرون نروژ
|
112,200
|
ریال عربستان
|
304,610
|
ریال قطر
|
324,800
|
ریال عمان
|
2,965,600
|
دینار کویت
|
3,724,100
|
دینار بحرین
|
3,027,700
|
رینگیت مالزی
|
276,400
|
بات تایلند
|
35,390
|
دلار هنگ کنگ
|
146,700
|
روبل روسیه
|
14,560
|
منات آذربایجان
|
671,400
|
درام ارمنستان
|
3,210
|
لاری گرجستان
|
423,000
|
سوم قرقیزستان
|
13,050
|
سامانی تاجیکستان
|
123,700
|
منات ترکمنستان
|
327,700