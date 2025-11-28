خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت دلار و یورو امروز جمعه ۷ آذر ۱۴۰۴ + جدول

قیمت دلار و یورو امروز جمعه ۷ آذر ۱۴۰۴ + جدول
کد خبر : 1719891
لینک کوتاه کپی شد.

قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز جمعه ۷ آذر را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:جمعه ۷ آذر

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

739,773

دلار (بازار آزاد)

1,144,000

یورو (صرافی بانک ملی)

851,833

یورو (بازار آزاد)

1,322,900

درهم امارات

310,900

پوند انگلیس

1,511,600

لیر ترکیه

26,900

فرانک سوئیس

1,416,900

یوان چین

161,100

ین ژاپن

730,300

وون کره جنوبی

781

دلار کانادا

812,900

دلار استرالیا

745,000

دلار نیوزیلند

652,500

دلار سنگاپور

878,300

روپیه هند

12,770

روپیه پاکستان

4,060

دینار عراق

888

پوند سوریه

103

افغانی

17,290

کرون دانمارک

177,000

کرون سوئد

120,300

کرون نروژ

112,200

ریال عربستان

304,610

ریال قطر

324,800

ریال عمان

2,965,600

دینار کویت

3,724,100

دینار بحرین

3,027,700

رینگیت مالزی

276,400

بات تایلند

35,390

دلار هنگ کنگ

146,700

روبل روسیه

14,560

منات آذربایجان

671,400

درام ارمنستان

3,210

لاری گرجستان

423,000

سوم قرقیزستان

13,050

سامانی تاجیکستان

123,700

منات ترکمنستان

327,700
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات