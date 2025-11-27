به گزارش ایلنا، روزنامه کیهان با اشاره به اکران یک فیلم سینمایی در موزه سینما با هنجارشکنی مهمانان ویژه نوشت: در این مراسم که به نمایش فیلم «شاه نقش» اختصاص داشت، خانواده برخی از بازیکنان تیم‌های پایتخت‌نشین که معمولا دستمزدهای نجومی و هنگفت هم دریافت می‌کنند، با زیر پا گذاشتن حرمت‌ها و هنجارها با پوششی دور از شأن جامعه ایرانی و یک محفل فرهنگی حضور یافتند. نکته قابل تأمل این است که بی‌حجابی همسران، دو فوتبالیست با ذوق‌زدگی برخی رسانه‌های ضدایرانی همراه شد و طبق معمول با عبارت مجهول بدون حجاب اجباری(!) از این رفتار مبتذل استقبال کردند. متأسفانه برخی برنامه‌های فرهنگی به رغم برگزاری در اماکن عمومی و دولتی‌، در رعایت قوانین و هنجارهای اجتماعی، به خصوص نسبت به چهره‌های مشهور، بی‌توجه هستند.

منبع : کیهان

انتهای پیام/