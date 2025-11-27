ماجرای «سیمکارت سفید» در روزهای اخیر به یکی از داغ‌ترین سوژه‌های رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی تبدیل شده است. این سیمکارت‌ها که امکان دسترسی به اینترنت بدون فیلتر را فراهم می‌کنند، ابتدا در اختیار برخی سیاستمداران و خبرنگاران قرار داشتند. اما افشای گسترده‌تر این موضوع و انتشار نام‌های جدید، موجی از اعتراض و پرسش در جامعه ایجاد کرده است. بسیاری از کاربران معتقدند که چنین امتیازهایی نشانه‌ای از تبعیض در دسترسی به اینترنت است؛ چراکه عموم مردم مجبور به استفاده از فیلترشکن هستند، در حالی که گروهی خاص بدون محدودیت آنلاین می‌شوند.

در روزهای اخیر، پای چهره‌های هنری نیز به این ماجرا باز شده است. دیروز نام علیرضا قربانی، خواننده مطرح موسیقی سنتی ایران، در فهرست دارندگان سیمکارت سفید مطرح شد و امروز نیز خبرها از حضور نام مهران رجبی، بازیگر شناخته‌شده سینما و تلویزیون، حکایت دارند. ورود نام هنرمندان به این پرونده، ابعاد تازه‌ای به ماجرا داده و بحث‌ها را از حوزه سیاست و رسانه به فضای فرهنگی و هنری کشانده است.

مهران رجبی که طی سال‌های اخیر بارها به دلیل حضور پررنگ و گاه متفاوتش در تلویزیون و سینما خبرساز و حاشیه‌ساز شده، حالا با مطرح شدن نامش در ارتباط با سیمکارت سفید بار دیگر در صدر اخبار قرار گرفته است. از شوخی‌های رسانه‌ای درباره حضور دائمی‌اش در قاب تلویزیون گرفته تا استایل‌های خاص و اجرای برنامه‌ها، همواره او را در کانون توجه قرار داده بود. حالا اضافه شدن نامش به این فهرست، موج تازه‌ای از واکنش‌ها را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخته است.

به نظر می‌رسد ماجرای سیمکارت سفید همچنان ادامه خواهد داشت و هر روز نام‌های جدیدی به آن اضافه می‌شود؛ موضوعی که می‌تواند اعتماد عمومی را بیش از پیش تحت تأثیر قرار دهد و به یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های رسانه‌ای سال تبدیل شود.