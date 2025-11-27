خبرگزاری کار ایران
کارلسون: نتانیاهو اصلی‌ترین دشمن تمدن غرب است + فیلم

کد خبر : 1719652
تاکر کارلسون، مجری سرشناس آمریکایی، می‌گوید دشمن تمدن غرب نه مسلمان‌ها هستند و نه یهودیان؛ بلکه هر ایدئولوژی‌ای است که روح انسانی و حقوق فردی را انکار می‌کند؛ ایدئولوژی‌ای که به‌گفته او، بارزترین نمونه‌اش نتانیاهو است.

”نتانیاهو می‌گوید: «من مدافع تمدن غرب هستم.»...نه، تو به‌معنای واقعی کلمه دشمن اصلی آن هستی.”

”چرا؟...چون او باور دارد و علناً گفته که «ما با این مردم می‌جنگیم چون ذاتاً بد به دنیا آمده‌اند؛ چون شرارت ذاتی دارند»”

”ما به این اعتقاد نداریم؛ ما باور داریم که هر انسان ذاتاً ناقص است اما قابل‌نجات. “

”پس اگر می‌خواهید از غرب دفاع کنید، از یک اصل دفاع می‌کنید و همه چیز از آن ناشی می‌شود: هر فرد حقوقی دارد که خدا به او داده.”

”برای دفاع از این اصل لازم نیست مسیحی باشید. مسلمان‌ها، یهودی‌ها و خیلی‌های دیگر هم به آن باور دارند.”

”پس، از این گروه متنفر باش، از آن گروه متنفر باش و تمام این چرندیات ضدغربی است.”

